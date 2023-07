Show diễn Blackpink tại Hà Nội sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch

Ngày 25/7, UBND thành phố Hà Nội đã ra thông cáo về "Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023".

Theo đó, văn bản của UBND TP Hà Nội cho biết, đêm diễn sẽ diễn ra như văn bản chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội ngày 30/6/2023 cho công ty IME Vietnam tổ chức hai đêm nhạc của Blackpink.

Cụ thể, để Chương trình Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023 tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 29/7 (với khoảng 36.000 khán giả), ngày 30/7 (với khoảng 31.000 khán giả) diễn ra thành công, UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương chỉ đạo Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh; Sở Y tế xây dựng phương án y tế, phòng chống dịch...

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, là địa phương phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất các đơn vị hỗ trợ khán giả cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn cần thiết cho khán giả tham dự chương trình để sự kiện diễn ra thành công.

Thông báo này đã làm nhiều người thở phào yên tâm vì sau nhiều đồn đoán, hai đêm nhạc vẫn diễn ra đúng lịch trình, hứa hẹn nhiều bùng nổ cùng khán giả Việt Nam.

Tại sân vận động Mỹ Đình, đơn vị tổ chức đang gấp rút vận chuyển vật liệu phụ kiện để lắp ráp khung rạp. Các công nhân cũng tất bật chuẩn bị cho đêm diễn quan trọng mà nhiều khán giả mong chờ.

Trước đó, ngày 20/7, phía ban tổ chức (BTC) đưa thông báo xác nhận hai đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội sẽ diễn ra với quy mô tương tự các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu, nhằm xoa dịu dư luận về danh sách bài hát biểu diễn ít hơn so với các đêm nhạc ở các quốc gia khác.

Ngoài ra, BTC khẳng định các thành viên BlackPink sẽ solo. Jisoo diễn "Flower", Jennie trình bày "You & Me", Rosé tỏa sáng với "Gone & On the ground" và Lisa thể hiện "Money" và "Lalisa". Những bản phối tại Lễ hội âm nhạc Coachella cũng được mang đến concert ở Mỹ Đình, Hà Nội.

Bên cạnh đó, BTC thông báo cũng đã tập hợp đội ngũ các chuyên gia quốc tế hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore và Thái Lan để cùng với những chuyên gia Việt Nam đảm bảo làm chủ khối lượng thiết bị khổng lồ với 80% được nhập từ nước ngoài với chất lượng cao nhất.