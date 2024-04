Singapore đối mặt nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) nước này cho biết chỉ trong quý I/2024, đã có tổng cộng hơn 5.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, với 7 trường hợp tử vong, cao hơn con số tử vong của cả năm 2023.

Năm 2023, Singapore đã thành công trong việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát, với gần 10.000 ca mắc, giảm 69% so với con số hơn 32.000 ca mắc của năm cao điểm 2022. Chỉ có 6 ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2023, giảm mạnh so với 19 ca tử vong năm 2022.

Trước mùa sốt xuất huyết cao điểm thông thường, khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, ngày 31/3, nhà chức trách Singapore đã phát động “Chiến dịch quốc gia phòng chống sốt xuất huyết năm 2024” nhằm nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của người dân, kêu gọi cộng đồng luôn cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh sốt xuất huyết.

NEA cũng đang làm việc với Bộ Y tế, các phòng khám y tế nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Không chỉ những người chưa bị bệnh mà cả các bệnh nhân bị sốt xuất huyết cũng có thể góp phần ngăn chặn sự lây nhiễm bằng các biện pháp cụ thể như phun thuốc vào các góc tối quanh nhà, thường xuyên bôi thuốc chống muỗi, hay mặc quần áo dài...

Trong năm 2023, NEA đã thực hiện hơn 813.000 cuộc kiểm tra, phát hiện hơn 19.600 điểm sản sinh muỗi, trong đó 57% là tại các căn hộ, nhà riêng, 38% tại các khu vực công cộng và 5% tại các công trường. Nhà chức trách đã thực hiện 11.200 hành động cưỡng chế đối với chủ nhà, chủ cơ sở tạo môi trường cho muỗi sinh sản, trong đó có hơn 100 trường hợp đã phải ra tòa vì tái phạm.