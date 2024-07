Sử dụng máy tạo tiếng ồn trắng cho trẻ sơ sinh liệu có an toàn?

Trong vài năm gần đây, tiếng ồn trắng đã trở thành một lựa chọn đối với nhiều cha mẹ có con nhỏ. Các nhà sản xuất máy tạo tiếng ồn trắng quảng cáo chúng cải thiện giấc ngủ của trẻ, làm dịu cơn khóc quấy và giúp thiết lập chu kỳ thức/ngủ.

Tiếng ồn trắng cũng đang trở nên phổ biến đối với các bậc cha mẹ muốn con mình không bị làm phiền bởi những tiếng động khác.

Tiếng ồn trắng là gì?

Tiếng ồn trắng là âm thanh che lấp các âm thanh khác xảy ra trong môi trường. Tiếng ồn trắng được tạo ra bằng cách kết hợp tất cả các tần số âm thanh khác nhau cùng một lúc, do đó không có âm thanh nào rõ ràng và khác biệt với các âm thanh khác.

Một số ví dụ về tiếng ồn trắng là tiếng quạt chạy vù vù, tiếng tivi ở mức nhỏ nhất hoặc tiếng máy điều hòa không khí kêu vo vo.

Tiếng ồn trắng thường phát ra âm thanh giống như tiếng vù vù, vo ve hoặc im lặng ở mức thấp, đều đặn và giúp chặn các tiếng ồn khác bằng khả năng che giấu âm thanh của nó.

Ngoài ra còn có rất nhiều ứng dụng tiếng ồn trắng có thể tải xuống điện thoại hoặc máy tính bảng. Hầu hết đều miễn phí và bật liên tục cho đến khi tắt.

Những lợi ích của tiếng ồn trắng

Một nghiên cứu vào năm 1990 cho thấy tiếng ồn trắng có thể hữu ích trong việc hỗ trợ trẻ đi vào giấc ngủ. Kể từ đó, đã có những nghiên cứu khác về tác động của tiếng ồn trắng.

Tiếng ồn trắng có thể hữu ích để chặn tiếng ồn khác trong nhà. Tiếng tiếng chó sủa, tiếng nhạc ồn ào và tiếng xe cộ đều có thể làm em bé đang ngủ cảm thấy khó chịu.

Một số bậc cha mẹ cho biết con họ đã sớm học được cách liên hệ giấc ngủ với tiếng ồn trắng và nó có tác dụng như một tín hiệu về thời gian ngủ.

Tiếng ồn trắng nằm dưới sự kiểm soát của cha mẹ, trong khi rất nhiều thứ khác thì không. Nó có thể được bật hoặc tắt, tăng hoặc giảm và được cá nhân hóa theo mong muốn của cha mẹ và bé.

Máy tạo tiếng ồn trắng dành riêng cho bé thường có nhiều loại âm thanh để lựa chọn như bài hát ru hoặc thậm chí là nhịp tim để bắt chước những âm thanh mà em bé đã tiếp xúc trong tử cung.

Tiếng ồn trắng có thể giúp xoa dịu nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ liên quan đến giấc ngủ của con mình.

Một số bé đã quen với tiếng ồn đến mức khi môi trường xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bé sẽ tỉnh táo hơn. Việc có tiếng ồn trắng sẽ ít đáng lo ngại hơn sự im lặng hoàn toàn.

Nhược điểm của tiếng ồn trắng

Máy tạo tiếng ồn trắng có thể làm tăng nguy cơ mất thính lực liên quan đến tiếng ồn vì chúng hoạt động theo nguyên tắc tích tụ tiếng ồn.

Khi chúng được bật ở mức âm lượng lớn trong thời gian dài, em bé sẽ tiếp xúc với tiếng ồn mà đôi tai đang phát triển của bé không được thiết kế để chịu đựng.

Cấu tạo tai của bé rất khác so với người lớn và có khả năng bị mất thính lực lâu dài cũng như rối loạn xử lý âm thanh.

Trẻ sơ sinh có thể quen với việc nghe tiếng ồn trắng đến nỗi khi không có nó, trẻ sẽ không thể ngủ được. Điều này đồng nghĩa với sự bất tiện khi đi xa trong vài ngày hoặc rơi vào tình huống không thể sử dụng tiếng ồn trắng.

Mua một máy tạo tiếng ồn trắng có thể tốn kém. Mặc dù một số máy có giá khoảng vài trăm nghìn, nhưng cũng có thể lên tới vài triệu.

Ngoài ra, không phải bé nào cũng thích tiếng ồn trắng. Đừng cho rằng con bạn sẽ phản ứng tích cực khi nghe tiếng ồn trắng phát ra trong phòng ngủ của bé.

Tiếng ồn trắng có an toàn không?

Vấn đề lớn với máy tạo tiếng ồn trắng là chúng ta vẫn chưa biết tác động lâu dài của việc sử dụng chúng.

Tai của trẻ sơ sinh khác với tai của người lớn. Một nghiên cứu được các bác sỹ Bệnh viện Nhi khoa ở Toronto thực hiện vào năm 2014 đã phát hiện ra rằng nhiều máy tạo tiếng ồn trắng mà họ thử nghiệm đã vượt quá giới hạn khuyến nghị về tiếng ồn đối với trẻ sơ sinh.

Mặc dù nghiên cứu này đã được thực hiện cách đây nhiều năm, không có bằng chứng nào cho thấy máy tạo tiếng ồn trắng ngày nay không vượt quá mức an toàn.

Tốt nhất hãy để máy tạo tiếng ồn trắng cách xa cũi của em bé ít nhất 2m và quan trọng là đặt ở mức âm lượng tối thiểu hoặc thấp nhất có thể.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc nghe an toàn phụ thuộc vào cường độ (độ to), thời gian và tần suất tiếp xúc với âm thanh. Tất cả ba yếu tố này kết hợp với mức năng lượng âm thanh mà tai tiếp xúc. Mức tiếp xúc an toàn cao nhất đối với người lớn là 85dB trong 8 giờ.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng tiếng ồn trắng có thể khiến trẻ mắc chứng rối loạn xử lý thính giác. Điều này là do não nhanh chóng thích nghi với âm thanh và ngừng thừa nhận nó là thứ đáng nghe. Những ảnh hưởng lâu dài của việc này có thể dẫn đến các vấn đề về học tập, lời nói và ngôn ngữ.

Rối loạn xử lý âm thanh có thể góp phần gây ra một loạt các vấn đề về phát triển và học tập. Ngoài ra, việc tiếp xúc với máy tạo tiếng ồn trắng có thể khiến trẻ có nguy cơ bị mất thính lực do tiếng ồn hoặc khiến hệ thống thính giác kém phát triển.