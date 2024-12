Sun Group khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại trị giá 13.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Đây sẽ là công trình biểu tượng tiếp theo của Phú Quốc và là niềm tự hào cho du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Aspira Tower, Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang nói: “Việc khởi công Công trình Toà tháp Khát Vọng có tổng vốn đầu tư là 13.000 tỷ đồng đang khắc họa rõ nét bước đi của tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc và tập đoàn Sun Group nhằm thực hiện định hướng của Chính phủ cho Phú Quốc.

Kỳ vọng khi hoàn thiện, tổ hợp này sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc, cùng với các dự án khác của Sun Group như cáp treo Hòn Thơm – cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, Cầu Hôn, tổ hợp vui chơi giải trí thị trấn Hoàng Hôn… sẽ giúp du lịch Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng, thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế, đặc biệt dòng khách chi tiêu cao, có thêm sản phẩm để cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. ”

Tọa lạc tại Bãi Trào - bãi biển tuyệt mỹ ở phía Tây Hòn Thơm, trong hệ sinh thái Sun Paradise Land mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Phú Quốc, Tòa tháp Khát Vọng - Aspira Tower có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm khổng lồ căng gió vươn khơi. Sở hữu chiều cao 220m nổi bật trên khối đế rộng tới 20.000 m2, Aspira Tower được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư tài ba của 10 Design – đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng toàn cầu cùng với các đơn vị tên, tuổi khác như Arup, Aurecon, TwoG và Marriott, giúp định hình tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Tòa tháp đặt trên mũi đất hướng ra biển, nổi bật với bề mặt kính uốn cong đặc biệt, phản chiếu ánh sáng tự nhiên, tựa một viên ngọc sáng rực giữa đại dương, với hai phần là khối đế và tòa tháp trung tâm.

Trong đó, tòa tháp trung tâm với chiều cao 36 tầng, sẽ trở thành một tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại xa xỉ gồm khách sạn The Luxury Collection Hon Thom với tầm nhìn “triệu đô”, bể bơi vô cực, sky club... Đặc biệt, thiết kế các tầng trên cùng của tòa tháp được dành cho các nhà hàng sang trọng, quầy bar, quán café…, tạo không gian khoáng đạt đón hàng triệu du khách tới tham quan, tận hưởng khoảng view toàn cảnh biển trời Hòn Thơm đẹp ngoạn mục từ trên cao.

Nằm trong tòa tháp trung tâm, khách sạn mang thương hiệu The Luxury Collection Hon Thom - thương hiệu đẳng cấp của Marriott International sở hữu 305 phòng nghỉ, diện tích từ 50 đến 250m2, đem đến cho khách nghỉ đặc quyền thưởng ngoạn trọn vẹn khung cảnh "đặc sản" hoàng hôn Phú Quốc. Tại đây cũng sẽ có đầy đủ tiện ích lưu trú và giải trí đẳng cấp nhất như bể bơi tạo sóng, khu vui chơi trẻ em, Gym & Spa trị liệu, phòng xông hơi, nhà hàng, Rooftop bar và phòng hội nghị 900m2.

Còn khối đế, với kiến trúc đa tầng uốn lượn, sẽ bao gồm nhiều không gian đa chức năng như trung tâm vui chơi có thưởng với lối vào tách biệt và điểm nhấn đặc biệt ấn tượng là không gian sảnh tòa tháp, với độ cao chưa từng có tới 15 mét, khiến du khách phải choáng ngợp ngay khi đặt chân tới “biểu tượng mới của Phú Quốc”. Các tiện ích khác thuộc khối đế như nhà hàng ngoài trời với tầm nhìn hướng biển đắt giá, hồ bơi vô cực, bể Jacuzzi hay khu bể bơi nhỏ được bố trí riêng biệt, mang lại sự thư thái tuyệt đối cho du khách. Khu vực này cũng được tính toán kết nối hết sức tinh tế với thiên nhiên hoang sơ của hòn đảo, bởi các lối đi bộ dẫn trực tiếp tới bãi biển.

“Tòa tháp sẽ là tâm điểm nghỉ dưỡng và giải trí bất kể ngày đêm. Với đảo Hòn Thơm, chúng tôi tạo ra Tòa tháp có 1-0-2 dành riêng cho vùng đất này, khung cảnh này, nền văn hóa này và thời đại này”, đại diện 10 Design chia sẻ.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Nam nhấn mạnh: “Với Aspira Tower, Sun Group không chỉ xây một công trình, mà là kiến tạo một biểu tượng mới, một điểm đến mới cho Phú Quốc. Bằng sự độc đáo trong kiến trúc, sự sang trọng và đẳng cấp trong đa dạng trải nghiệm, dịch vụ, tòa tháp sẽ là một lý do, để hàng triệu du khách trong và ngoài nước, sẽ tìm đến Phú Quốc mỗi năm, tận hưởng những ‘đặc quyền’ cao cấp và khác biệt mà không phải hòn đảo nào trên thế giới cũng có thể đem lại cho họ”.

Ông Trung cũng cho biết, trong bối cảnh du lịch và kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, đây là khoản đầu tư “được rút từ tâm can” của doanh nghiệp, bởi 13.000 tỷ đồng cho tòa tháp là con số khủng mà không phải doanh nghiệp nào cũng dám bỏ ra trên đảo ngọc thời điểm này.

Mới đây nhất, hôm 5/12, Sun Group đã đưa thương hiệu nghỉ dưỡng trọn gói xa xỉ hàng đầu thế giới Rixos về Hòn Thơm. Sự hội tụ liên tục của những thương hiệu cao cấp quốc tế tại Phú Quốc, sự ra đời của hàng loạt công trình biểu tượng như Cầu Hôn hay các show diễn với pháo hoa 365 ngày trong năm… đang không chỉ đưa Phú Quốc thời gian qua dậy sóng, với danh xưng hòn đảo hấp dẫn thứ hai thế giới sau Maldives, mà còn từng ngày định hình một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, theo đúng Quy hoạch Phú Quốc đến năm 2040.

So với một thập kỷ trước đó, năm 2014, Phú Quốc chưa có nổi một khách sạn 5 sao và chỉ đón 586.000 lượt khách, trong đó có 120.000 khách quốc tế thì năm 2024, đảo ngọc đón xấp xỉ 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 1 triệu lượt, vượt 92% kế hoạch và 70% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ, vượt 24% kế hoạch năm. Quý I, II năm 2023, sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ đón 2-5 chuyến bay quốc tế, nhiều nhất cũng chỉ 8 chuyến/ngày thì tới tháng 12 năm nay, số lượng này là 27-28 chuyến bay đến/ngày. Rất nhiều đường bay thẳng từ các thị trường mới tới Phú Quốc đã và đang được thiết lập, trong đó có những hãng bay sang trọng, đưa các du khách có nhu cầu chi tiêu cao tới đảo ngọc. Đó là những con số đầy khích lệ, cho những nỗ lực bền bỉ “làm đẹp những vùng đất” và nâng tầm đảo ngọc của Sun Group.

Và với tòa tháp Khát Vọng dự kiến hoàn thiện trong 2 năm tới, Sun Group kỳ vọng kiến tạo một “cánh buồm thứ 2” của thế giới tại Hòn Thơm, để nếu như tòa tháp cánh buồm Burj Al Arab mỗi năm thu hút 2.840.000 lượt khách ghé Dubai mỗi năm, thì Aspira cũng sẽ là biểu tượng, để hàng triệu du khách phải tìm đến Hòn Thơm, Phú Quốc, chiêm ngưỡng và tận hưởng những giá trị thời thượng mà tòa tháp này mang đến.