“Ngôi sao nghỉ dưỡng” của Phú Quốc lọt top khách sạn tốt nhất thế giới

(Ngày Nay) - Tin vui tới tấp với Phú Quốc, khi đảo ngọc lọt top 2 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới, và khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort nằm trong “Top 100 khách sạn tốt nhất thế giới”.

Trong khuôn khổ giải thưởng World’s Best Awards năm 2024 của tạp chí du lịch toàn cầu Travel+Leisure, khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort do Tập đoàn Sun Group đầu tư và sở hữu được vinh danh trong “Top 100 khách sạn tốt nhất thế giới”, ghi dấu ấn trong lòng du khách với các dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Với 700.000 phiếu đánh giá từ khắp nơi trên thế giới, World’s Best Awards là một trong những giải thưởng bình chọn danh giá có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Các điểm đến và cơ sở nghỉ dưỡng trong danh sách được chấm điểm kỹ lưỡng dựa trên nhiều tiêu chí và thu hút sự quan tâm từ hàng triệu độc giả của Travel+Leisure, cũng như du khách toàn cầu.

“Viên ngọc” nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới

Sở hữu vị trí đắc địa dọc theo bờ biển bãi Kem trác tuyệt của đảo Phú Quốc, New World Phu Quoc Resort chinh phục du khách trên nhiều tiêu chí như Phòng/tiện nghi, vị trí, dịch vụ, đồ ăn và giá trị mang tới. Khu nghỉ dưỡng được các độc giả sành sỏi của Travel+Leisure đánh giá cao, chấm tổng điểm 97,64 trên thang 100.

Đặt chân đến New World Phu Quoc Resort là bước vào không gian tách biệt với thế giới xô bồ. Nơi đây hiện lên như một “ngôi làng biển nghỉ dưỡng” của thế kỷ XXI, đầy thanh bình với khung cảnh đại dương, những khu vườn nhiệt đới và tiện nghi đẳng cấp. Trên nền bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp là các biệt thự được thiết kế trang nhã, có hồ bơi riêng và tiện nghi hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và thư giãn.

Không chỉ có thiết kế tinh tế, New World Phu Quoc Resort còn mang đến các hoạt động giải trí đa dạng, bao gồm thể thao dưới nước, trị liệu chăm sóc sức khỏe tại spa,... theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Đặc biệt, cam kết của khu nghỉ dưỡng về tính bền vững và hoạt động cộng đồng khiến New World Phu Quoc Resort ghi điểm trong mắt du khách quốc tế, trở thành lựa chọn có trách nhiệm cho những du khách đang tìm kiếm cả sự thoải mái và du lịch bền vững.

Ông Jai Kishan, Tổng Giám đốc New World Phu Quoc Resort cho biết: “Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được Travel & Leisure công nhận là một trong Top 100 Khách sạn Tốt nhất Thế giới. Giải thưởng này là minh chứng cho sự làm việc chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ chúng tôi, những người luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khó quên. Chúng tôi rất biết ơn khách hàng vì đã liên tục ủng hộ và tin tưởng vào dịch vụ mà chúng tôi mang lại."

Việc New World Phu Quoc Resort vinh dự được xướng tên trong danh sách “Top 100 Khách sạn tốt nhất thế giới” phần nào nói lên nỗ lực của khu nghỉ dưỡng. Đồng thời, là cú hích gia tăng thêm danh tiếng của Phú Quốc như một điểm đến hàng đầu cho du khách, với các dịch vụ nghỉ dưỡng hàng đầu châu lục.

Bên cạnh New World Phu Quoc Resort, Phú Quốc còn có khu nghỉ dưỡng “biểu tượng” JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với nét kiến trúc nghệ thuật cùng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp đẳng cấp; Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với hơn 355 phòng hướng biển, từ căn hộ đến penthouse cho cặp đôi và gia đình, với giá cả phù hợp và đầy đủ tiện nghi 5 sao; hay Premier Village Phu Quoc Resort – được World Travel Awards vinh danh “Khu nghỉ dưỡng biệt thự biển hàng đầu thế giới 2019”. Đây là những “viên ngọc quý” làm đẹp thêm cho ngành du lịch Phú Quốc trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Và những điều thú vị ở “hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới”

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng World’s Best Awards 2024, Phú Quốc đứng vị trí thứ 2 trong danh sách “Top những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới”, chỉ sau thiên đường du lịch Maldives. Theo tạp chí Mỹ Travel+Leisure, hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển phía tây của Việt Nam ghi điểm là điểm đến du lịch mới nổi trên thế giới. Nếu như một số bãi biển Đông Nam Á đang phát triển có phần đông đúc, thì Phú Quốc vẫn duy trì được sự yên bình.

Không chỉ “nuông chiều” du khách trong các khu nghỉ dưỡng hạng sang, Đảo Ngọc nổi tiếng với những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem, với làn nước xanh như ngọc và cát trắng mịn như bột ngọc trai, vô cùng lý tưởng cho các chuyến du lịch “chữa lành”. Khí hậu tự nhiên ôn hòa, nắng và nước biển ấm áp quanh năm luôn chiều lòng du khách. Đây cũng là thiên đường giải trí với các hoạt động vui chơi đa dạng, từ thể thao ngoài trời, lướt sóng, lặn với ống thở, đến các lễ hội và club bãi biển sôi động. Ẩm thực cũng là điểm sáng để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Ven bờ Bãi Kem là loạt nhà hàng chất lượng, Draft Beer đặc trưng cơm Việt, hải sản và bia tươi, còn Istanbul Beach Club lại là nơi thưởng thức các món nướng, đồ u và cocktails mát lạnh... rất nhiều lựa chọn cho du khách khám phá.

Phú Quốc giờ đây cũng không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên và những bãi biển đẹp như thiên đường, mà còn là điểm đến du khách có thể chơi vui cả tuần không chán, với hàng loạt trải nghiệm mới, khi sở hữu những quần thể vui chơi, giải trí ít nơi nào ở Việt Nam có được. Điển hình như Thị trấn Hoàng Hôn - quần thể vui chơi giải trí với tổng mức đầu tư lớn nhất Việt Nam lên tới 4 nghìn tỷ đồng, mang đến cho du khách những trải nghiệm vui suốt ngày đêm, 365 ngày trong năm. Trong đó phải kể đến Cầu Hôn - công trình biểu tượng được CNN ca ngợi, show trình diễn nghệ thuật đa phương tiện hàng đầu thế giới Nụ Hôn Của Biển Cả, khu chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam - Vui Phết và nhà hát múa rối Việt À Ơi. Từ đây, du khách cũng dễ dàng kết nối với đảo Hòn Thơm thông qua tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, đến với xứ sở triệu niềm vui Sun World Hon Thom.

Hiện nay, Phú Quốc cũng là hòn đảo duy nhất của Việt Nam miễn thị thực cho du khách với thời gian tạm trú lên tới 30 ngày. Theo dự báo của các chuyên gia, Phú Quốc có thể đón tới 14,6 triệu lượt du khách trong năm 2024, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm du lịch lớn của châu Á như Phuket và Bali.