Hai thương hiệu khách sạn mới được Sun Group đưa tới Phú Quốc đẳng cấp như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, từ một quán bia giải khát nhỏ chỉ với 9 chỗ ngồi tại Washington D.C (Mỹ), hai cha con John và Bill Marriott đã khiến cả thế giới phải nể phục, khi khai sinh và phát triển thương hiệu nhượng quyền và quản lý khách sạn Marriott International lừng danh thế giới. Đến nay, Marriott International đã trở thành thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới tính về số phòng, với hơn 1,5 triệu phòng khả dụng.

Nhắc đến Marriott International, người ta sẽ nghĩ tới ngay một loạt những cái tên đẳng cấp và xa xỉ mà thương hiệu này đang sở hữu. Đó là The Ritz-Carlton, St. Regis, JW Marriott, hay BULGARI Hotels & Resort, Edition…, nằm ở phân khúc cao nhất (Luxury) trong 3 phân khúc Luxury, Premium, Select mà Marriott International đang vận hành. Và giữa những thương hiệu Luxury này, Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection được xem như “hàng hiệu của hàng hiệu”, trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp.

Ritz Carlton Reserve – “những khu bảo tồn” cao cấp

Trên thế giới, The Ritz-Carlton – “khách sạn của bậc đế vương” là thương hiệu xa hoa bậc nhất trong ngành khách sạn đến từ Mỹ. Số lượng các dự án, khách sạn mang tên The Ritz-Carlton rất giới hạn, bởi thương hiệu “hàng hiệu” này rất khắt khe trong việc chọn những vùng đất mình đặt chân đến.

Có hàng trăm năm lịch sử, song The Ritz-Carlton chỉ đang vận hành và quản lý hơn 110 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên thế giới, và là đại diện cho những gì tốt nhất mà Marriott International đang có, mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa độc quyền hơn bất kỳ khu nghỉ dưỡng nào khác cùng tập đoàn.

Đẳng cấp cao nhất trong sự xa hoa của The Ritz-Carlton chính là Ritz Carlton Reserve- một nâng cấp với mục tiêu luôn vượt xa mọi giới hạn mà ngành khách sạn có thể cung cấp. Khắt khe hơn trong việc lựa chọn những vùng đất mà mình đặt chân đến, với lời giới thiệu “Chào mừng đến ngôi nhà của bạn, ở nơi tận cùng Trái đất”, Ritz Carlton Reserve không đơn thuần gọi những tác phẩm của mình là khu nghỉ dưỡng, mà gọi chúng là những “khu bảo tồn”, ẩn mình tại những góc tách biệt, mang tới cho du khách những khám phá khác thường, sự phấn khích từ những cuộc phiêu lưu bất ngờ và những trải nghiệm xa xỉ vượt xa tưởng tượng.

Những khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Ritz Carlton Reserve không chỉ là những thiết kế độc đáo ẩn mình giữa những vùng đất nguyên sơ, tinh tế nhất của thế giới, mà còn luôn được chăm chút tỉ mỉ, để giảm thiểu được những tác động đến thiên nhiên, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời cũng chú trọng thúc đẩy các hoạt động giúp nâng cao ý thức của con người với môi trường.

Hiện trên toàn thế giới chỉ có 6 khu nghỉ mang thương hiệu Ritz Carlton Reserve tại Dorado (Puerto Rico); Niseko (Nhật Bản); Bali (Indonesia); Krabi (Thái Lan); Los Cabos (Mexico); Cửu Trại Câu (Trung Quốc). Và tới đây, Hòn Thơm, Phú Quốc, Việt Nam đã được chọn là “khu bảo tồn” thứ 7 của thương hiệu này trên thế giới.

Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm là kiệt tác 6 sao tiếp theo của ông hoàng resort Bill Bensley và tập đoàn Sun Group. Với 40 căn biệt thự, có diện tích từ 200 đến 2.000m2, được thiết kế theo phong cách những căn nhà lợp mái cao đặc trưng của người Polynesian ở phía bắc đảo Oahu, Hawaii, vừa hiện đại vừa hoang dã, vừa phóng khoáng tự do nhưng cũng rất riêng tư, bí ẩn giữa thiên nhiên và biển trời tuyệt mỹ của đảo ngọc, Ritz Carlton Reserve Đảo Hòn Thơm sẽ mang tới cho khách nghỉ những tiện ích không chỉ sang trọng, mà sẽ lưu dấu ấn không thể quên được.

The Luxury Collection – chắt lọc tinh hoa của nghỉ dưỡng cao cấp

Trong số các thương hiệu con của Marriott International, The Luxury Collection được xem là thương hiệu nghỉ dưỡng của những “nhà sưu tầm” và “nhà thám hiểm”, có tuổi đời hàng trăm năm và được khai sinh từ buổi bình minh của kỷ nguyên hiện đại, khi tàu hơi nước và xe lửa ra đời với khách sạn đầu tiên ở Venice.

Đến nay, “bộ sưu tập sang trọng” The Luxury Collection đã gồm 120 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới, tại hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều trong số đó có tuổi đời hàng thế kỷ. Bộ sưu tập của The Luxury Collection chắt lọc tinh hoa, có mặt tại những điểm đến có cảnh quan ấn tượng và đặc trưng nhất của thế giới, từ các sa mạc vùng Trung Đông, đến các quần đảo Địa Trung Hải tại Hy Lạp hay vùng ngoại ô nước Anh… khiến giới thượng lưu luôn có được những thử thách chinh phục, muốn trải nghiệm tất cả để hoàn thành “bộ sưu tập”.

Các khách sạn cao cấp của The Luxury Collection mang lại cảm giác cổ điển và độc lập, như những cá thể riêng biệt không theo bất kỳ tiêu chuẩn chung của một tập đoàn lớn, nên những trải nghiệm vì thế cũng ấn tượng và “chắt lọc” tinh hoa hơn. Đây cũng là lý do khiến người tinh ý sẽ thấy những cơ sở đầy tham vọng nhất của Marriott International đều thuộc The Luxury Collection, bao gồm Al Maha ở Dubai (UAE) và Mystique ở Santorini (Hy Lạp).

Mỗi khách sạn thuộc bộ sưu tập The Luxury Collection là một câu chuyện độc đáo, được kể bằng nét quyến rũ và kho tàng văn hóa bản địa đặc sắc của điểm đến, khiến mỗi chuyến đi của du khách giống như một thước phim, ngập tràn những xúc cảm bất ngờ về nơi mà họ dừng chân. Khách sạn The Luxury Collection trên đảo Hòn Thơm khi ra mắt cũng sẽ là một thước phim như thế. Nằm ngay sát Bãi Trào, bãi biển đẹp nhất tại Hòn Thơm, với 305 phòng, diện tích từ 50 đến 250m2, được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư tài ba của 10 Design - đơn vị tư vấn thiết kế nổi tiếng toàn cầu, The Luxury Collection Hòn Thơm mang hình ảnh một cánh buồm no gió khổng lồ đang vươn mình ra biển lớn. Với địa thế tựa sơn hướng hải, nương theo địa hình sườn núi, thoải dần về phía biển của khách sạn, khách nghỉ sẽ được thưởng ngoạn trọn vẹn khung cảnh “đặc sản” hoàng hôn Phú Quốc.

Dự kiến, khi đi vào hoạt động, The Luxury Collection Hòn Thơm sẽ mang đến đầy đủ tiện ích sống và giải trí đẳng cấp nhất như bể bơi tạo sóng, khu vui chơi trẻ em, Gym & Spa trị liệu, phòng xông hơi, nhà hàng, Rooftop bar và phòng hội nghị lớn lên tới 900m2, hứa hẹn thu hút các thượng khách về lưu trú, nghỉ dưỡng, trải nghiệm chuỗi dịch vụ xa hoa.

Sự hợp tác giữa Sun Group và Marriott International đưa hai thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới tới Hòn Thơm

Sự đổ bộ của hai thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất tới đảo Hòn Thơm, Phú Quốc không chỉ khẳng định sức hút của hòn đảo với giới đầu tư và phát triển du lịch nghỉ dưỡng quốc tế. Đó cũng được xem như một chỉ dấu cho bước tiến mới của Phú Quốc- điểm đến sang trọng mới của thế giới, viên ngọc sáng giá của du lịch toàn cầu.