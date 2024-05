Điểm danh những resort “sang chảnh” nhất tại Đà Nẵng cho mùa DIFF 2024

Novotel Danang Premier Han River – Điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất Đà Nẵng

Fan của DIFF chắc chắn phải một lần trải nghiệm phong cách ngắm pháo hoa “thượng lưu” tại Novotel Danang Premier Han River – Khách sạn 5 sao đầu tiên tại Đà Nẵng tọa lạc bên bờ sông Hàn với tầm nhìn trực diện ra bãi bắn pháo hoa.

Novotel Danang Premier Han River có thiết kế gợi nhắc đến hình ảnh của những khách sạn châu Âu đẳng cấp, gồm 36 tầng riêng biệt với các khu vực: văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, nhà hàng, tạo nên hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế. Hạng phòng Corner Suites với view pháo hoa 360 độ luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách khi đến với khách sạn mỗi mùa DIFF. Bên cạnh đó, những phòng, căn hộ có ban công riêng hướng về cầu Thuận Phước cũng được nhiều du khách yêu thích.

Khách sạn đang áp dụng gói nghỉ dưỡng TIME TO CELEBRATION với giá từ 6.000.000 VNĐ cho 01 đêm lưu trú đã bao gồm ăn sáng, 02 vé buffet Balcony ngắm pháo hoa cho hai người lớn.

Thưởng thức pháo hoa cùng đại tiệc ẩm thực bên bể bơi vô cực tại The Splash Pool Bar cũng là một trải nghiệm được rất nhiều du khách lựa chọn khi đến Novotel Danang Premier Han River. Nếu muốn thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa trong không gian riêng tư, khách sạn có phòng VIP với dịch vụ cao cấp và thực đơn chuyên biệt để nâng tầm trải nghiệm của du khách.

Nằm trong khách sạn, Sky36 – bar cao nhất Việt Nam cũng là “tọa độ” ngắm pháo hoa không thể bỏ qua. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức đại tiệc âm thanh, ánh sáng ngay trong tầm tay; uống những ly cocktail được pha chế bởi bartender nổi tiếng và chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa rực rỡ.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort – Thiên đường nghỉ dưỡng riêng tư miền nhiệt đới

Ẩn mình trong bán đảo Sơn Trà xinh đẹp, nhìn ra bãi biển riêng trải dài hơn 700m, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 4 năm liên tiếp được World Travel Awards - “Oscar của ngành du lịch thế giới” vinh danh là khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới. Nếu muốn tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng đạt đến độ hoàn hảo làm hài lòng cả tỷ phú Bill Gates và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, thì đây sẽ là điểm đến không thể tuyệt vời hơn trong mùa DIFF năm nay.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort là dự án tâm huyết của “ông hoàng resort” Bill Bensley, kiến tạo sự hoàn mỹ giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên với hệ sinh thái dịch vụ 5 sao. Khu nghỉ dưỡng gồm 4 phân khu: Heaven (Thiên đường), Sky (Bầu trời), Earth (Mặt đất), Sea (Biển cả). Trong đó có 84 phòng nghỉ hạng sang cùng 17 biệt thự và dinh thự nghỉ dưỡng cao cấp, 88 phòng Suites với thiết kế độc đáo pha của kiến trúc Đông Dương.

Sau những giờ phút bùng nổ tại khán đài DIFF và vui chơi thả ga tại các điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Nẵng như Bà Nà, Da Nang Downtown, đừng quên tái tạo năng lượng với những liệu pháp trị liệu sử dụng tần số âm thanh từ các âm thoa tại Mi Sol Spa của khu nghỉ dưỡng , và khám phá tinh hoa ẩm thực Pháp tại Nhà hàng La Maison 1888, hay nằm dài nhâm nhi thức uống cocktail dễ chịu bên bờ biển với L_o_n_g Bar – quầy bar độc đáo với chiều dài 50m độc nhất tại Việt Nam.

Mercure Danang French Village Bana Hills – Lâu đài nước Pháp trên đỉnh Bà Nà Hills

Mercure Danang French Village Ba Na Hills nằm ngay tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và được giải thưởng Haute Grander Award 2023 vinh danh là “Khách sạn trên núi tốt nhất Thế giới – Best Mountain Retreat Global”.

Khách sạn sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp nhìn ra Làng Pháp với kiến trúc Gothic thế kỷ 19 lãng mạn. Từ tham quan những tuyệt tác kiến trúc như Cầu Vàng, Thác Thần Mặt trời hay Lâu đài Mặt trăng, thỏa thích với các trò chơi cảm giác mạnh, thỏa mãn vị giác tại hệ thống hơn 30 nhà hàng của khu du lịch,... rất nhiều tiện ích và hoạt động vui chơi thú vị sẽ khiến Mercure Danang French Village Ba Na Hills là nơi lưu trú lý tưởng trong mùa DIFF.

Năm nay, nghỉ dưỡng tại Mercure Danang French Village Ba Na Hills là cơ hội để du khách tận hưởng trọn vẹn nhất chuỗi show diễn đẳng cấp quốc tế đồng hành cùng DIFF 2024 tại Bà Nà như: WOW Kingdom với những màn trình diễn xiếc và ảo thuật kinh điển trên thế giới; Hay Fairy Blossom – đại tiệc trình diễn quy tụ hơn 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế; The Rainbow – show diễn LGBT lần đầu có mặt tại Đà Nẵng; hay The Stellar show dành riêng cho giới tinh hoa, hội tụ dàn ngôi sao giải trí Top 1 thế giới.

Để giúp du khách tiết kiệm chi phí khi vừa xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, vừa vui chơi thỏa thích tại Bà Nà Hills, khu du lịch tung gói combo All in one (gồm vé xem DIFF, vé cáp treo Bà Nà và buffet trưa tại Bà Nà). Combo hiện được bán trên cổng thông tin của DIFF (diff.vn), với mức với giá 1.750.000 đồng/vé người lớn và 1.500.000 đồng/vé trẻ em dành cho người Việt.

Premier Village Danang Resort – Lựa chọn nghỉ dưỡng cho những người yêu thương

Cách không xa khán đài xem DIFF, Premier Village Danang Resort nằm dọc theo bãi biển Mỹ Khê – bãi biển được vinh danh là đẹp nhất hành tinh. Đây là khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình sang trọng bậc nhất thế giới do World Luxury Hotel Awards bình chọn.

Tại đây, 111 ngôi biệt thự ven biển hưởng trọn khung cảnh nên thơ của thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, với không khí trong lành khoáng đạt, mang đến những giây phút nghỉ dưỡng thư thái khó quên.

Nội trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng, hệ thống dịch vụ đẳng cấp của Premier Village Danang Resort có thể đáp ứng nhu cầu của mọi du khách. Thưởng thức tiệc nướng trong khuôn viên biệt thự với gia đình, nhóm bạn; Khám phá những món hải sản thơm ngon tại Nhà hàng Cá Chuồn Cồ; Lãng mạn với những ly cocktails hấp dẫn của Nautica Beach Club,... đó là những trải nghiệm hấp dẫn sau những giờ phút bùng nổ tại khán đài DIFF để chuyến du lịch hè Đà Nẵng trở nên đáng nhớ.