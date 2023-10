Tai nạn giao thông tháng 10 tăng đột biến cả ba tiêu chí

(Ngày Nay) - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 10/2023 (tính từ ngày 15/9 đến ngày 14/10), toàn quốc xảy ra 1.491 vụ tai nạn giao thông, làm chết 731 người và làm bị thương 1.171 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 tăng 568 vụ (61,54%), tăng 202 người chết (38,19%), tăng 561 người bị thương (91,97%) (chưa tính số liệu của hàng không vì đặc thù riêng).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.476 vụ tai nạn giao thông, làm chết 720 người, bị thương 1.167 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 560 vụ (61,14%), tăng 197 người chết (37,67%), tăng 557 người bị thương (91,31%). Đường sắt xảy ra 13 vụ, làm chết 11 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 8 vụ (160%), tăng 6 người chết (120%), tăng 2 người bị thương (2/0).

Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), giảm 1 người chết (-100%), tăng 2 người bị thương. Trong tháng không xảy ra tai nạn hàng hải. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (-100%).

Tháng 10/2023, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 32 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report – MOR), xảy ra 9 sự cố hàng không mức D, tăng 3 sự cố so với cùng kỳ năm 2022. 5 sự cố bắt nguồn từ nguyên nhân hỏng hóc kỹ thuật, 4 sự cố do con người (tổ lái).

Tính chung trong 10 tháng năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/10/2023), toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.496 người, bị thương 6.973 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tăng 478 vụ (5,11%), tăng 142 người chết (2,65%), tăng 777 người bị thương (12,54%).

Riêng tuyến đường bộ xảy ra 9.713 vụ, làm chết 5.415 người, bị thương 6.944 người; tăng 479 vụ (5,19%), tăng 177 người chết (3,38%), tăng 770 người bị thương (12,47%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 84 vụ, làm chết 63 người, bị thương 22 người; tăng 3 vụ (3,7%), tăng 2 người chết (3,28%), tăng 3 người bị thương (15,79%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 24 vụ, làm chết 16 người, bị thương 7 người; giảm 3 vụ (-11,11%), giảm 27 người chết (-62,79%), tăng 4 người bị thương (133,33%) so với cùng kỳ năm 2022.

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, giảm 1 vụ (- 16,67%), giảm 10 người chết và mất tích (-83,33%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm 2022.