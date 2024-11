Ngày hội Thanh niên Thủ đô với văn hóa giao thông

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề của Năm An toàn giao thông năm 2024 về “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, đồng thời thúc đẩy thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, ngăn ngừa những nguy cơ gây tai nạn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, nhiều năm qua, cùng với các cấp, ngành và toàn xã hội, tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các nội dung, hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Theo đó, 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý. 100% cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng tiêu chí văn hóa giao thông trong thanh niên. 100% quận, huyện, thị đoàn, các trường học triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đội hình “Giao thông xanh”, đội phản ứng nhanh về giao thông và các công trình, phần việc thiết thực tham gia bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông” được khởi động với một loạt nội dung như: Đoàn xe tuyên truyền về giao thông xanh trên các tuyến phố; Vòng chung khảo trình bày ý tưởng sử dụng công nghệ trong công tác bảo đảm an toàn giao thông; Cuộc thi Rung Chuông vàng tìm hiểu về Luật Giao thông…

Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã khen thưởng 15 đội hình “Giao thông xanh” cấp thành phố và trao tặng các vật dụng hỗ trợ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Tại Chương trình, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức Ngày hội Tình nguyện và trao Giải thưởng “Tình nguyện Thủ đô” năm 2024. Từ 20 hồ sơ tập thể và 21 hồ sơ cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động tình nguyện, Thành đoàn Hà Nội đã lựa chọn và vinh danh 10 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiêu biểu.

Cùng với đó, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tổ chức tổng kết Hành trình thanh niên Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện năm 2024. Đến nay, toàn toàn phố triển khai hơn 1.470 chương trình tuyên truyền tập huấn về công tác tổ chức hiến máu, thu hút hơn 200.000 lượt tham gia; Tổ chức hơn 2.020 hoạt động hiến máu, thu được trên 136.150 đơn vị máu, vượt 13% chỉ tiêu. Tại chương trình, 9 tập thể, 43 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tuyên dương và trao tặng bằng khen.

Thông qua Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2024, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên về an toàn khi tham gia giao thông; nâng cao kiến thức, ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ góp phần giảm thiểu những vi phạm và tai nạn giao thông; trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức lái xe an toàn, hiệu quả và kỹ năng ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông; đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực giúp đoàn viên thanh niên ý thức hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông./.