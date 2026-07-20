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Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

PV In bài viết
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(Ngày Nay) -  Tây Ban Nha đã vượt qua ĐT Argentina với tỉ số 1-0 trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup 2026. Các chuyên gia bóng đá hàng đầu đều cho rằng chức vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng.
Ferran Torres (số 7) mừng bàn thắng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh: AP
Ferran Torres (số 7) mừng bàn thắng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Ảnh: AP

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, nhờ chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử Tây Ban Nha nâng cao cúp vàng danh giá, sau lần đầu vào năm 2010.

Người ghi bàn duy nhất là tiền đạo vào thay người Ferran Torres, ở phút 106. Chức vô địch hoàn toàn xứng đáng cho Tây Ban Nha, khi họ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, số cơ hội và gần như mọi khía cạnh của trận chung kết.

Chia sẻ sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Adam Bate của Sky Sports bày tỏ: “Tây Ban Nha khởi đầu World Cup này với trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde nhưng họ kết thúc giải đấu với tư cách là nhà vô địch xứng đáng. Họ đã đánh bại đội được đánh giá cao hơn ở bán kết (Pháp) và nhà đương kim vô địch (Argentina) hôm nay”.

“Chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 8 trận, chưa bao giờ bị dẫn trước trong suốt giải đấu, Tây Ban Nha đã chơi thứ bóng đá hoàn toàn áp đảo. Đánh bại Argentina một cách thuyết phục. Nhà vô địch châu Âu cũng chính là nhà vô địch World Cup. Hoàn toàn xứng đáng”, Adam Bate nhấn mạnh.

Trong khi đó, cựu danh thủ Gary Neville phát biểu trên kênh ITV: “Tây Ban Nha không sở hữu những cầu thủ cá nhân xuất sắc nhất, mà là một đội bóng xuất sắc nhất, một tập thể hoàn hảo nhất. Và cả một hệ thống thi đấu hoàn hảo nhất nữa”.

“Tôi chỉ ở Tây Ban Nha một thời gian ngắn và điều tôi nhận thấy là họ có trình độ kỹ thuật và chiến thuật khác hẳn so với các đội bóng Ngoại hạng Anh, về khả năng đọc trận đấu. Điều đó thể hiện rõ nhất trong các giải đấu lớn khi bạn phải thi đấu 4 ngày/trận, trong cái nóng 35 độ C hoặc hơn thế. Về kỹ thuật và chiến thuật, Tây Ban Nha đều xuất sắc”, Gary Neville cho biết thêm.

Chuyên gia bóng đá Joe Shread của Sky Sports nói: “Argentina kết thúc trận chung kết World Cup 2026 với 1 cú sút và không trúng đích, chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,20. Đội bóng xuất sắc hơn đã thắng”.

PV
World Cup 2026 Tây Ban Nha

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