Thăm hỏi, động viên người dân và chiến sĩ cứu hộ bị thương trong vụ cháy tại quận Thanh Xuân

3 đoàn công tác do các đồng chí: Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Phạm Anh Tuấn đã tới các bệnh viện: Quân y 103, Xanh Pôn, Đống Đa, Bạch Mai, nơi các nạn nhân đang được điều trị.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo TP; Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa.

Thăm, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại các bệnh viện, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ TP đã chia sẻ với những mất mát, đau thương do hỏa hoạn gây ra; Mong muốn các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm vượt qua nỗi đau để nhanh chóng bình phục.

Tại Bệnh viện Quân y 103, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thăm, động viên các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hà Đông đã trực tiếp tham gia chữa cháy tại nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần quả cảm, không quản hiểm nguy và chúc các chiến sĩ sớm khỏe mạnh để trở lại đơn vị.

Được biết, dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trích Quỹ “Cứu trợ” TP hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương và hỗ trợ các bệnh viện đang điều trị nạn nhân của vụ cháy.

Trước đó, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã đến hiện trường, động viên Nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ cháy; Đặt vấn đề với sư trụ trì chùa Phụng Lộc, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) tiếp tục giúp đỡ các gia đình là nạn nhân vụ cháy chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt trước mắt.

Sáng 13/9, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã ban hành Công văn 2595/MTTQ-BTT đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân; Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại do vụ cháy cả vật chất và tinh thần; Phối hợp với chính quyền địa phương bố trí chỗ ăn, ở tạm cho người dân để sớm an lòng dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; Hỗ trợ tang lễ cho người mất theo quy định; Cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trực tiếp thảm hỏi động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do hoả hoạn các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, kinh phí, học phi, sách vở cần thiết, đảm bảo cho các em học sinh, sinh viên tiếp tục đến trường

Trên địa bàn các quận có bệnh viện hiện đang cấp cứu bệnh nhân đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận tổ chức thăm hỏi, bố trí cán bộ trực thường xuyên, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, kinh phí, các điều kiện cần thiết khác (nếu có) để Nhân dân yên tâm điều trị, sớm ổn định cuộc sống; Động viên lực lượng y tế kịp thời cứu chữa nạn nhân.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát hiểm và thường xuyên phối hợp tổ chức diễn tập, thực hành cho Nhân dân về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, phát huy các mô hình phòng chảy chữa cháy trên địa bàn.