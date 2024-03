Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng

(Ngày Nay) - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ đang bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, kéo dài. Do đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) đã cảnh báo người dân cần chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nắng nóng kéo dài là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe như say nắng, say nóng, bệnh hô hấp, đột quỵ… Nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng là người già, trẻ em, phụ nữ; những người lao động ngoài trời (công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội huấn luyện ngoài thao trường, nhân viên giao hàng); những người mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, đái tháo đường, gan, ung thư...

Say nắng là một trong những biểu hiện thường gặp khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Biểu hiện của say nắng gồm mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu, nặng hơn là buồn nôn, co giật, ngất xỉu, trụy tim mạch, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong.

Khi có người bị say nắng cần nhanh chóng tiến hành giảm thân nhiệt, chuyển ngay vào chỗ mát, thoáng gió, cởi bỏ bớt quần áo, cho uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá ở những vị trí có động mạch lớn đi gần ngoài da như nách, bẹn, cổ. Nếu nạn nhân hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở, phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng kéo dài, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân cần uống đủ nước, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Cần hạn chế ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16 giờ. Nếu bắt buộc phải ngoài trời thì cần che chắn cơ thể cẩn thận, nhằm hạn chế tiếp xúc với nắng. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột.

Trước khi ra ngoài cần tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Bên cạnh đó, người dân nên tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày, uống đủ nước, song song với rèn luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo những người phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng, không nên làm việc quá lâu, tránh các hoạt động thể lực quá sức, nên nghỉ sau 45 phút hoặc một giờ làm việc, nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong 5-10 phút. Đồng thời, những người thường xuyên lao động ngoài trời cần hạn chế diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy bằng cách đội mũ, đeo kính, mặc đồ bảo hộ. Người dân có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Những người bị đổ nhiều mồ hôi cần cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol. Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, vitamin là một cách tăng cường đề kháng để cơ thể mọi người khỏe mạnh.