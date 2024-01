Thêm hai lãnh đạo Tổng Công ty Chè Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam

(Ngày Nay) - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh (đều là thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam)

Ngày 7/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh (đều là thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam) liên quan đến sai phạm về góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thiện Toàn (nguyên Tổng Giám đốc, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam). Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, giám sát.

Quá trình mở rộng điều tra, ngày 5/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Đặng Ngọc Cầm và Nguyễn Quốc Khánh (đều là thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè Việt Nam) có hành vi ký các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Chè thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản của nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định và Lệnh tố tụng nêu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, triển khai thi hành lệnh theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.