Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Auckland, thăm chính thức New Zealand

Sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia và thăm chính thức Australia, vào lúc 19h (giờ địa phương, tức 13h - giờ Hà Nội) ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Auckland, thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11/3 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Auckland về phía New Zealand có Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Melissa Lee; Cục trưởng Lễ tân, Bộ Ngoại giao Rod Harris; Đại sứ New Zealand được bổ nhiệm tại Việt Nam Caroline Beresford. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung cùng nhiều cán bộ Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại New Zealand.

Gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - New Zealand không ngừng phát triển, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược từ tháng 7/2020. Hai nước duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD. Đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người, chủ yếu sinh sống ở Auckland, Christchurch và Wellington.

Dự kiến trong chương trình chuyến thăm New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của New Zealand; dự tọa đàm và làm việc với lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand; thăm, làm việc với các tổ chức khoa học, công nghệ, giáo dục New Zealand và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Trong chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương, trong đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, truyền thống như thương mại, đầu tư, đặc biệt là hợp tác về lao động, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp…