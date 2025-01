Năm 2025, Hà Nội giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã

Đặc biệt, Hà Nội triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất chiến lược liên quan đến sự phát triển như: triển khai Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nghị quyết 1286/NQ - UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, Hà Nội có 526 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 53 đơn vị, gồm 160 phường, 345 xã và 21 thị trấn. Đồng thời, thành phố triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Năm 2024, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết số 15 - NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và các chương trình, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của thành phố. Hà Nội đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng mang tính chiến lược để tạo tiền đề cho sự phát triển của Thủ đô giai đoạn tới như: Luật Thủ đô năm 2024 được Quốc hội thông qua với những cơ chế vượt trội để phát triển; Quy hoạch Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kinh tế Thủ đô tiếp tục phục hồi; thu ngân sách nhà nước tăng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững (tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, đặc biệt là thu từ du lịch và các hoạt động văn hóa).

Năm 2024 cũng là năm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và phát triển đô thị của Thủ đô chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hà Nội đã chủ động ứng phó và quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do cháy nổ, bão, mưa lũ...

Trong năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở. Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính trong Đảng và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị được quyết liệt chỉ đạo, triển khai ứng dụng các phần mềm trong các hoạt động tác nghiệp và nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm tích hợp dữ liệu của Đảng bộ thành phố bước đầu đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng./.