Tinder Year in Swipe 2023: Năm của năng lượng chính trong chuyện hẹn hò

TinderYear in Swipe đã trở lại với những chia sẻ thú vị về chuyện hẹn hò năm 2023 của giới trẻ, từ những xu hướng và thuật ngữ thịnh hành đến các giai điệu mà hội độc thân yêu thích khi đang tìm kiếm nửa kia. Nhìn chung, những người hẹn hò trẻ tuổi ngày nay ít lo lắng hơn về kết quả của một mối quan hệ, thay vào đó, họ tập trung vào việc tạo ra các cơ hội mới để tận hưởng những trải nghiệm đáng nhớ từ việc kết nối.

Xu hướng hẹn hò năm 2023 được dẫn dắt bởi tinh thần tích cực, lạc quan và sự tập trung phát triển bản thân thông qua việc kết nối với người xung quanh. Đơn cử là biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trên Tinder cũng thể hiện mạnh mẽ tinh thần “quẹt đi ngại chi” của hội độc thân. Bên cạnh đó, sức mạnh của âm nhạc và văn hóa đại chúng giúp mang mọi người gần nhau hơn. Những bài hát chủ đề được chia sẻ trên Tinder thường là những giai điệu pop sôi động từ các nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hàng đầu thế giới như Taylor Swift, Miley Cyrus và Rihanna.

Trong năm 2023, hội độc thân đã hoàn toàn đón nhận và tỏa sáng với "năng lượng nhân vật chính" của bản thân. Họ từ bỏ áp lực của việc chạy đua đến vạch đích "hạnh phúc mãi về sau" và thay vào đó, tận dụng khoảng thời gian hẹn hò để tích lũy những trải nghiệm mới và kỉ niệm, để đời sống cá nhân thêm đa sắc màu. Cách tiếp cận nhẹ nhàng và tích cực này giúp giảm bớt áp lực trong việc gọi tên và định rõ kết quả của mối quan hệ, để người trẻ thoải mái kết nối và tự khám phá bản thân thông qua hành trình hẹn hò.

Góc nhìn khác biệt trong việc nhìn nhận quá trình hẹn hò như một động lực phát triển bản thân đã tạo nên hai xu hướng hẹn hò mới trong năm 2023 bao gồm hẹn hò không áp lực về kết quả và tận hưởng mọi câu chuyện hẹn hò:

Hẹn hò không áp lực kết quả là nguyên tắc để hội độc thân ít bận tâm đến kết quả của một mối quan hệ và tận hưởng quá trình tìm hiểu và kết nối nhiều hơn.

Tận hưởng mọi câu chuyện hẹn hò cũng khẳng định rằng ý nghĩa của việc hẹn hò nằm ở “hành trình” hơn là “đích đến” của một mối quan hệ. Trong năm 2023, thay vì tiếp cận chuyện hẹn hò theo hướng truyền thống - hướng đến kết quả cụ thể, hội độc thân đã mở lòng để gặp gỡ người mới, có thêm trải nghiệm và câu chuyện vui để kể.

Bà Melissa Hobley, Giám đốc Marketing tại Tinder chia sẻ: “Số liệu của Tinder cho thấy 69% Gen Z muốn thách thức các chuẩn mực thông thường trong hẹn hò và xây dựng quan hệ. Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mới trong văn hóa hẹn hò khi hành trình trải nghiệm được ưu tiên hơn kết quả đạt được. Thế hệ trẻ ngày nay cho chúng ta thấy ý nghĩa của “mở cửa trái tim” cho mọi cơ hội và tiềm năng, bước ra khỏi những kỳ vọng truyền thống và cho phép bản thân viết nên những câu chuyện hẹn hò đáng nhớ của riêng mình.”

Xu hướng hẹn hò trên Tinder năm 2023

#1. “LUÔN QUẸT” TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC CỦA NĂM

Năm của tinh thần "Quẹt phải đi, chần chờ chi"

Biểu tượng cảm xúc được “ưu ái” xuất hiện nhiều nhất trên Tinder toàn cầu trong năm qua. Hội độc thân chọn biểu tượng này để thể hiện tinh thần sẵn sàng thử sức với mọi điều thú vị phía trước và cả việc khám phá một mối quan hệ mới. Biểu tượng cảm xúc xuất hiện trên phần mô tả hồ sơ chính là tín hiệu của sự cởi mở và lạc quan. Ví dụ: “Mình mang tới năng lượng tích cực và trân trọng mọi khoảnh khắc.

#2. NGUYÊN TẮC HẸN HÒ N.A.T.O (Not Attached To an Outcome)

Tận hưởng hành trình, không áp lực với kết quả được giới trẻ ưa chuộng

Với xu hướng Hẹn Hò Không Áp Lực Kết Quả, người trẻ độc thân tập trung xây dựng những kết nối chân thành và không quá áp lực về kết quả của một mối quan hệ. Thực tế, 27% người dùng từ 18 đến 25 tuổi sử dụng tính năng Relationship Type cho biết họ đang “mở lòng cho mọi trải nghiệm” và 22% người sử dụng lựa chọn “Mình cũng chưa rõ lắm” là Mục đích hẹn hò của bản thân trên Tinder.3 Hướng tiếp cận cởi mở này giúp họ mạnh dạn đón nhận mọi cơ hội và gặp gỡ nhiều bạn mới hơn.

#3. MỖI NHÂN VẬT CHÍNH ĐỀU CÓ CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG MÌNH

Không có buổi hẹn nào là tẻ nhạt, mọi trải nghiệm đều mang đến một câu chuyện thú vị!

Cùng với sự cởi mở trong việc hẹn hò trong năm 2023, hội độc thân thêm phần tự tin đón nhận năng lượng nhân vật chính để tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình hẹn hò thay vì tập trung vào “kết thúc trong mơ”. Hẹn hò để làm phong phú thêm câu chuyện cuộc đời được người dùng Tinder toàn cầu nhắc đến nhiều hơn gấp 5.5 lần trong phần mô tả hồ sơ với những cách giới thiệu như: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Mọi hành trình với mình đều tô điểm cho câu chuyện của bản thân. Hãy cùng nhau tạo nên những trải nghiệm thú vị nhé.1”

Tôn vinh trải nghiệm hẹn hò, du lịch là sở thích được nhiều bạn trẻ Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong năm 2023. Nếu ở trong nước, các thành phố được người dùng ưa chuộng nhất là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì các điểm đến quốc tế hàng đầu của người dùng Việt Nam là Bangkok, Singapore và Seoul.

#4. HẸN HÒ MỘNG MƠ NHƯNG TỈNH TÁO

Trải nghiệm hẹn hò không hề ảo tưởng một khi bạn nhận thức được mình đang mơ mộng

Hội độc thân năm nay đã chủ động nắm bắt các cơ hội mới và giữ tinh thần lạc quan khi hẹn hò với các đối tượng tiềm năng. Dù vẫn còn mộng mơ về một chuyện tình lý tưởng, người trẻ vẫn tỉnh táo nhận ra các dấu hiệu cờ đỏ hay những điểm chưa hoàn hảo ở chính bản thân và đối phương. Cụm từ “mơ mộng” bắt đầu được người dùng Tinder sử dụng nhiều trên phần mô tả hồ sơ từ tháng 2 năm nay và thịnh hành nhất vào tháng 9, tăng gấp 58 lần so với lượng đề cập trong năm 2022. Một số ví dụ phổ biến là: “Cao ráo, da ngăm và hay mơ mộng”, “Hãy biến những mộng tưởng của mình thành sự thật đi.1”

#5. THỜI GIAN LÀ VÀNG LÀ BẠC

Mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" nào rồi cũng phát triển và ổn thỏa cả thôi

Những hình thức hẹn hò mới như sắp xếp nhiều buổi hẹn với những đối tượng khác nhau trong cùng một ngày hay hẹn hò với nhiều người trong một khoảng thời gian đều xoay quanh việc tối ưu hóa thời gian của người trẻ để những mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” trở nên hiệu quả hơn trong năm 2023. Có đến 51% người trẻ độc thân tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng thử nghiệm những cách mới để tích hợp việc hẹn hò vào lịch trình hàng ngày của họ.2 Năm 2023 là lúc hội độc thân không còn muốn lãng phí thời gian nữa. Họ cũng ưu tiên việc dành “thời gian bên nhau” hơn các cách bộc lộ tình cảm khác. Hơn 50% số người trẻ độc thân trên Tinder đã lựa chọn “thời gian bên nhau” là ngôn ngữ tình yêu ưa thích của bản thân.

#6. TÍNH NỮ LÀ MỘT SIÊU NĂNG LỰC

Tiếng nói của thế hệ này gắn liền với tinh thần tôn vinh phái đẹp

Có thể nói 2023 là năm mà năng lượng nữ tính “lên ngôi” trên khắp toàn cầu và năng lượng này cũng được lan tỏa mạnh mẽ trên Tinder. Taylor Swift là nghệ sĩ Spotify được ưa thích nhất trên Tinder. Bản hit “trả đũa tình cũ” của Miley Cyrus, “Flowers”, đứng top 4 ca khúc chủ đề được lựa chọn nhiều nhất trên hồ sơ người dùng. Và sau màn trình diễn ấn tượng của Rihanna tại Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl, số lượng những bài hát của nữ nghệ sĩ được người dùng Tinder cập nhật vào hồ sơ đã tăng khoảng 52% so với trước đó1. Ngay cả khi chia sẻ không khí mùa lễ hội cuối năm, người dùng ứng dụng cũng lựa chọn ca khúc huyền thoại của danh ca Mariah Carey, “All I Want For Christmas”, với độ phủ sóng trên hồ sơ người dùng tăng trung bình 365% vào mỗi dịp lễ hội.