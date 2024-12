Tô cam - Chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

(Ngày Nay) - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Bình đẳng giới và chiến dịch “16 ngày cam” năm 2024, sự kiện "Tô cam – Chọn an toàn, vui gắn bó" đã diễn ra vào ngày 4/12/2024 tại Xí nghiệp may 11 (Hòa Bình). Đây là một hoạt động ý nghĩa, khẳng định cam kết đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Sự kiện được dẫn dắt bởi UN Women, phối hợp với Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT), mạng lưới WeLead và Tập đoàn may Hồ Gươm.