(Ngày Nay) - Ngày 27/11, Bộ Công an và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh và tuyên truyền pháp luật nhân tháng hành động về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới. Chương trình triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Christine Arab, Giám đốc Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.

Sự kiện có sự tham dự của 100 đại biểu lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tổ chức xã hội; đại diện Ban Giám đốc các Bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng lực lượng vũ trang và đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm được Chính phủ Việt Nam chọn làm Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đây là tháng hành động cao điểm với các sự kiện truyền thông có ý nghĩa quan trọng, tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, rút ngắn khoảng cách giới trong hầu hết các lĩnh vực.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm ảnh với 63 bức ảnh, lấy cảm hứng từ thực trạng 63% phụ nữ đã từng kết hôn bị bạo lực trong đời, trong đó chỉ có dưới 10% tìm kiếm sự trợ giúp (theo Khảo sát quốc gia về Bạo lực đối với phụ nữ lần 2 năm 2019, do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc thực hiện). Những bức ảnh với nội dung nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực trên cơ sở giới. Các hình ảnh của triển lãm được thể hiện theo hướng tích cực nhằm khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tìm kiếm sự hỗ trợ của ngành Công an. Đây là triển lãm đầu tiên tại Việt Nam về chủ đề này, kéo dài hai tuần, miễn phí vé vào cửa từ 27/11 - 10/12/2024.

Bên lề Lễ khai mạc Triển lãm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã có buổi tiếp xã giao bà Christine Arab, Giám đốc UN Women khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Bộ Công an hoan nghênh những nỗ lực và đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc nói chung, UN Women nói riêng trong thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu về bình đẳng giới và triển khai các hoạt động thực sự mang lại lợi ích cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. Thứ trưởng khẳng định Bộ Công an cam kết tiếp tục đóng góp có hiệu quả vào những nỗ lực chung trong triển khai các định hướng lớn của UN Women, cũng như chính sách tổng thể của Liên hợp quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ sau khi Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Về phía UN Women, bà Christine Arab khẳng định UN Women sẵn sàng hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong việc nâng cao năng lực và triển khai sáng kiến liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cũng như hiện thực hóa chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh; bày tỏ mong muốn đưa hợp tác với Bộ Công an Việt Nam thành hình mẫu ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.