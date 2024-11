Tổ chức cầu truyền hình đặc biệt dịp 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Cụ thể, Festival do UBND tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An phối hợp tổ chức từ ngày 27-30/11 tại Hà Tĩnh. Trong khuôn khổ Festival gồm các hoạt động: Trưng bày và trình diễn di sản văn hóa kết hợp các sản phẩm du lịch; Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; hội nghị - hội thảo quốc gia đánh giá việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Cùng với đoàn dân ca ví, giặm đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, còn có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật dân ca đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trình diễn đờn ca tài tử, ca trù, bài chòi, quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hát xoan, hát then, xòe Thái...

Điểm nhấn là cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Đôi bờ ví, giặm” giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, do UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình 2 tỉnh Hà Tĩnh - Nghệ An phối hợp thực hiện.

Cầu truyền hình nghệ thuật có 3 phần. Trong đó, phần I “Trầm tích xứ Nghệ” tái hiện không gian diễn xướng ví, giặm lời cổ, dẫn chuyện bằng phóng sự về vùng đất địa linh nhân kiệt - Nghệ Tĩnh, cái nôi văn hóa truyền thống, địa chỉ đỏ cách mạng nhưng cũng vang danh sử sách với kho tàng văn hóa rất riêng của dải đất miền Trung.

Phần II “Hành trình Di sản” phản ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân Nghệ Tĩnh trong bảo tồn, phát huy giá trị dân ca ví, giặm 10 năm qua. Cùng với đó là phóng sự, các ca khúc giao duyên giữa cổ - hiện đại, giao lưu với nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ, ca sĩ trao truyền - tiếp nối dân ca ví, giặm.

Phần III “Để mạch nguồn chảy mãi” hướng đến một nhịp sống tươi mới, trẻ hơn, ví, giặm được phát triển, thích ứng cuộc sống đương đại, có thể cất cánh vươn xa...

Cầu truyền hình “Đôi bờ ví, giặm” sẽ diễn ra tối 27/11 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ như: Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu, Nghệ sỹ Ưu tú Quế Thương, ca sỹ Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, giải Nhất Sao Mai xứ Nghệ 2024 Thu Hà…

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức thành công cuộc thi “Tìm kiếm tài năng dân ca ví, giặm” vào tối 17/11. Đây là chương trình mở màn trong chuỗi hoạt động Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản".