(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững ký Quyết định số 84/QĐ-HĐQGPTBV ngày 27/7/2026 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng này.

Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững (Hội đồng).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Hội đồng được quy định tại Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững.

Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Hội đồng theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng được ban hành tại Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững.

Đồng thời, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Hội đồng; xem xét, quyết định chương trình công tác hàng năm của Hội đồng, nội dung làm việc của Hội đồng và các vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng; triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Hội đồng; phân công, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Hội đồng khi cần thiết; giải quyết các đề xuất liên quan thuộc phạm vi hoạt động và nhiệm vụ của Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành, giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; chỉ đạo tổng hợp xây dựng chương trình công tác hàng năm của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định; đề xuất Chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp đột xuất để giải quyết những vấn đề phát sinh, các đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và đề xuất thành phần tham dự các cuộc họp của Hội đồng; tổng hợp báo cáo định kỳ của Hội đồng; chủ trì và kết luận các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng phân công, ủy quyền; trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng. Tổ chức phối hợp công việc giữa các thành viên Hội đồng, giữa Hội đồng với các cơ quan liên quan nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về nội dung, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đóng góp ý kiến kịp thời, có chất lượng vào các văn bản được gửi lấy ý kiến; tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng và các hoạt động khác của Hội đồng; trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng và ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của ủy viên Hội đồng.

Đồng thời chủ động đề xuất những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và các vấn đề có liên quan đến phát triển bền vững đối với lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình; có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức để triển khai kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững tại cơ quan, tổ chức mình và báo cáo kết quả việc triển khai ở cơ quan, tổ chức mình với Chủ tịch Hội đồng.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và thực hiện theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng chịu trách nhiệm về những quyết định và ý kiến tham mưu, tư vấn của mình trong công việc của Hội đồng.

Ý kiến tư vấn, đề xuất của Hội đồng được thảo luận tập thể và do Chủ tịch Hội đồng kết luận.

Những vấn đề lớn, phức tạp, cần tổ chức tham khảo ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và các bên liên quan khác trước khi đưa ra Hội đồng thảo luận. Hoạt động của Hội đồng theo chương trình công tác được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, điều tra, khảo sát về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững để phục vụ xây dựng các báo cáo và công tác tham mưu, tư vấn theo chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng, các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện phát triển bền vững, báo cáo Chủ tịch Hội đồng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng về những nhiệm vụ được phân công hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng. Báo cáo của các thành viên Hội đồng được gửi tới Chủ tịch Hội đồng, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực Hội đồng để theo dõi, tổng hợp chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Hội đồng.