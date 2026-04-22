Tòa tháp The Sea: BIM Land kiến tạo chuẩn sống mới bên vịnh du thuyền

(Ngày Nay) - Sở hữu vị trí trực diện vịnh di sản, The Sea kiến tạo một chuẩn sống mới tại Hạ Long mang tên “The Six Prestige” - nơi phong cách sống quốc tế, đặc quyền riêng tư hội tụ trong một chuẩn mực mới dành riêng cho số ít chủ nhân tinh hoa.
Tòa tháp The Sea: BIM Land kiến tạo chuẩn sống mới bên vịnh du thuyền

Sống thời thượng tại tâm điểm bến du thuyền

Trong văn hóa của giới siêu giàu toàn cầu, du thuyền không còn là một phương tiện di chuyển mà trở thành biểu tượng của sự tự do và đẳng cấp. Bởi vậy, xu hướng sở hữu bất động sản kế cận bến du thuyền đang là khao khát của tầng lớp thượng lưu.

Tại các thủ phủ thượng lưu ven biển, như Monaco hay Saint-Tropez, giá trị thật sự của bất động sản không nằm ở việc “nhìn thấy biển”, mà ở khả năng trở thành một phần của nhịp sống bên bến du thuyền - nơi cư dân bước ra cửa là chạm vào những hải trình tự do, thưởng lãm hoàng hôn bên cầu cảng hay tham dự cuộc gặp gỡ riêng tư tại yacht club với một cộng đồng quốc tế cùng chung gu sống.

Phong cách sống đó cũng được tái hiện tại The Sea - dấu ấn kiêu hãnh bên vịnh du thuyền. Tọa lạc tại tâm điểm Bán đảo 2 Halong Marina (Hạ Long, Quảng Ninh), dự án sở hữu vị trí hiếm có sát bên tổ hợp bến du thuyền quốc tế và Yacht Club thời thượng, thiết lập nên một chuẩn sống đúng nghĩa vốn chỉ hiện diện tại những điểm đến hàng đầu thế giới.

Vượt trội so với phần lớn dự án ven biển chỉ có lợi thế cảnh quan, The Sea đưa những trải nghiệm bên bến du thuyền vào đời sống thường nhật. Từ ngưỡng cửa căn hộ, cư dân chỉ mất vài bước chân để hòa mình vào nhịp sống của những hải trình và trải nghiệm thời thượng bên vịnh di sản.

Từ đó, lối sống The Six Prestige ra đời, trở thành thành biểu tượng của những chuẩn mực hoàn mỹ, dành riêng cho số ít những cá nhân xuất chúng. Tại đây, phong cách sống không còn được đo lường bằng quy mô hay sự phô trương, mà nằm ở độ khan hiếm, tính riêng tư tuyệt đối và những trải nghiệm cá nhân hóa sâu sắc.

Tòa tháp The Sea: BIM Land kiến tạo chuẩn sống mới bên vịnh du thuyền ảnh 1

Chỉ 6 bước chân hòa mình vào nhịp sống sôi động bên tổ hợp bến du thuyền quốc tế - trải nghiệm thời thượng bậc nhất bên vịnh Hạ Long chờ đón chủ nhân căn hộ The Sea.

The Six Prestige - chuẩn mực sống mới bên bờ vịnh di sản

Trong hàng hải quốc tế, 6 knots - tương đương khoảng 11 km/h - là vận tốc tiêu chuẩn của những chiếc siêu du thuyền khi tiến vào bến đỗ an toàn hoặc vùng vịnh tĩnh lặng. Đây là vùng không tạo sóng (No-wake zone) - nơi không có sóng trắng, hay tiếng ồn động cơ, chỉ có sự trôi chảy mượt mà và thong dong của phong thái người cầm lái đã chinh phục mọi đại dương nay chọn cho mình một bến đỗ bình yên. Số 6 nhờ đó mà trở thành biểu tượng của sự cân bằng hoàn hảo và tinh tế, làm cảm hứng để chủ đầu tư The Sea kiến tạo chuẩn sống The Six Prestige với chiều sâu trải nghiệm và độ hiếm của đặc quyền.

Chuẩn sống này được cụ thể hóa bằng chính cấu trúc dự án: chỉ 6 căn hộ mỗi tầng, tạo nên mật độ tinh tuyển hiếm có, đồng thời thiết lập nên một cộng đồng cư dân giới hạn. Toàn bộ 159 căn hộ tại The Sea đều sở hữu tầm nhìn trực diện vịnh, đưa tỷ lệ 100% căn hướng vịnh trở thành một chuẩn mực hiếm có trên thị trường căn hộ cao tầng ven biển tại Việt Nam.

Không chỉ giới hạn về số lượng, The Sea còn nâng chuẩn trải nghiệm bằng những tiêu chuẩn thiết kế hiếm có. Tất cả các căn hộ có 2-3 mặt thoáng cùng ban công rộng tới 12m, mở rộng tối đa khả năng đón ánh sáng, gió biển và vẻ đẹp của vịnh vào từng không gian sống.

Tòa tháp The Sea: BIM Land kiến tạo chuẩn sống mới bên vịnh du thuyền ảnh 2
100% căn hộ hướng vịnh với tầm view panorama cùng mật độ chỉ 6 căn/sàn làm nên chuẩn mực sống mới bên bờ vinh di sản

Nội khu dự án tiếp tục mở rộng trải nghiệm với bể bơi vô cực, rạp chiếu phim ngoài trời, khu bar & lounge, khu game center, dance club, thư viện, co-working space và các tiện ích được phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. Sát bên dự án là bến du thuyền, Yacht Club với không gian sang trọng phục vụ nhóm khách hàng thượng lưu.

Giá trị của dự án càng được củng cố khi sở hữu vị thế độc tôn tại tâm điểm bán đảo 2 - Halong Marina, nơi được xem là “bán đảo 5 sao” mới của Hạ Long. Bao quanh đó là hệ sinh thái khách sạn và dịch vụ cao cấp với sự hiện diện của những thương hiệu quốc tế như InterContinental Ha Long Bay Resort… Từ The Sea, cư dân dễ dàng kết nối hệ nhà hàng cao cấp, câu lạc bộ du thuyền, trường học quốc tế, dịch vụ y tế và chuỗi tiện ích chuẩn resort.

Đó là cách The Sea xóa nhòa ranh giới giữa một căn hộ cao cấp và một resort 5 sao. Mỗi ngày sống tại đây đều như một kỳ nghỉ dưỡng: sáng dạo bộ bên cầu cảng, chiều gặp gỡ riêng tư tại club lounge, thưởng lãm hoàng hôn trên mặt vịnh từ chính ban công căn hộ. Quan trọng hơn, The Sea còn mở ra đặc quyền tiếp cận cộng đồng sống chuẩn quốc tế - nơi phong cách sống thời thượng bên bến du thuyền trở thành ngôn ngữ chung của những chủ nhân đồng điệu về vị thế, đẳng cấp, gu tận hưởng cuộc sống.

Malaysia giành ba giải thưởng danh giá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026
(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
Ngắm 5 tờ báo xưa “quý như vàng”
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
Đưa tiếng nói các cộng đồng làm du lịch miền núi phía Bắc tới diễn đàn quốc tế
(Ngày Nay) - Một dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế về "Du lịch ngoài trời và những biến đổi trong câu chuyện văn hóa của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng học thuật quốc tế. Dự án được tài trợ bởi Viện Hàn lâm Anh quốc, với sự phối hợp giữa Đại học Cumbria, VinUniversity và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN), cùng sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng dân tộc H'Mông, Dao, Mường, Giáy, Tày.
Nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống từ bùng nổ công cụ an ninh mạng AI
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cán cân giữa tấn công và phòng thủ trong không gian số. Tuy nhiên, đà phát triển này cũng có thể tạo ra những rủi ro mới vượt ngoài khả năng kiểm soát hiện nay.
Màn đêm tiết lộ sự thật về những biến động toàn cầu
(Ngày Nay) - Trái Đất đang tiếp tục sáng lên qua từng năm, song vị trí và cường độ của xu hướng này ngày càng biến động khó lường do tác động của đại dịch COVID-19, các quy định kiểm soát ô nhiễm ánh sáng và tình trạng suy thoái kinh tế thế giới.