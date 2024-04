TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ tăng 34% năm 2024, kết quả tích cực ngay từ quý đầu

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác đã được thông qua với tỉ lệ tán thành cao. Năm 2024, TPBank hướng tới mục tiêu lợi nhuận 7.500 tỷ, tăng 34% đồng thời đem tin vui tới cho cổ đông với kế hoạch dự kiến chia cổ tức lên tới 25%.

Năm 2023, với sự định hướng, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, TPBank tiếp tục chứng minh nền tảng tài chính bền vững, giữ vững vị trí đứng đầu tại Việt Nam năm thứ hai liên tiếp trong danh sách 'Ngân hàng vững mạnh nhất châu Á Thái Bình Dương' của The Asian Banker. Vươn mình rực rỡ trong thị trường ngân hàng Việt Nam với định giá thương hiệu vượt 425 triệu USD, TPBank lần đầu tiên góp mặt trong bảng đánh giá xếp hạng của tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance, là Top 5 ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam.

Kế hoạch lợi nhuận tăng 34%

Với Đại hội đồng cổ đông TPBank 2024 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu kinh doanh theo hướng đa dạng nguồn thu, nâng cao chất lượng tài sản, nhằm đưa lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Để đạt được mục tiêu trên, tổng tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng. Với gia tốc và năng lực đáp ứng khách hàng trên nền tảng số, TPBank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cơ sở khách hàng, đạt mốc 15 triệu trong năm 2024.

Trước thềm Đại hội, chuyên gia của công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định, với những nỗ lực đẩy mạnh xử lý nợ xấu trong năm 2023, TPBank sẽ giảm được áp lực đáng kể trích lập trong năm 2024, đây là cơ sở để xác định mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Năm 2024, TPBank đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu ở dưới mức 2,5% .

Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch HĐQT TPBank chia sẻ: 'Là một trong số 14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống theo thang đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, với tinh thần vượt mọi giới hạn, đoàn kết và đồng lòng, năm 2023, TPBank đã ứng biến linh hoạt trước những diễn biến phức tạp của thị trường để tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu. Đây chính là cơ sở để ngân hàng đặt ra những mục tiêu cao hơn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, ưu tiên tín dụng xanh hơn cho năm 2024. Đồng thời tận dụng tốt nhất thế mạnh về công nghệ và sáng tạo số để dẫn dắt hành trình chuyển đổi ngành ngân hàng, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro tiêu chuẩn quốc tế để kiểm soát nợ xấu và kinh doanh hiệu quả'.

Hiện thực hóa mục tiêu 2024, ngay tại báo cáo tài chính Quý I/2024, kết quả kinh doanh của TPBank đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023, đạt gần 4.700 tỷ đồng. Đặc biệt, bằng sự nhạy bén và nắm bắt tốt thị trường, mảng đầu tư chứng khoán đã mang về lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng khi thu nhập từ mảng này tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu

Một trong những điểm đáng chú ý và bất ngờ tại ĐHCĐ là việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 (thực hiện trong năm 2024) với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt và cổ phiếu. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Tiếp đó cũng trong năm 2023, TPBank đã phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 là 1.536 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 2.561 tỷ đồng và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022.