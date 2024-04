Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Trước đó, Hội đồng xét xử quay lại phần thẩm vấn, xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Loan về các bút lục mà bị cáo Loan khai là giả.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Thị Loan khẳng định, có 37 bút lục cả nội dung và chữ ký đều không phải của bị cáo khai và ký nhận, có nhiều nội dung và tình tiết mà bị cáo chưa nghe thấy bao giờ. Bị cáo Loan cũng khai rằng, điều tra viên có tên là Bùi Đức Hiếu chưa bao giờ lấy lời khai của bị cáo. Tiếp đó, luật sư của bị cáo Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử bản sao các bút lục mà bị cáo Loan cho là đã bị giả mạo.

Ở phần thẩm vấn trước đó tại phiên tòa này, bị cáo Loan cho rằng, trong hồ sơ có 20 bút lục bị làm giả. Nhưng theo đại diện Viện Kiểm sát, những tài liệu này đều có chữ ký của bị cáo Loan, nên không thể nói là giả. Đối đáp về việc hồ sơ vụ án có 20 bút lục có chữ ký của điều tra viên Bùi Đức Hiếu mà bị cáo Loan nói là không phải điều tra viên lấy cung, đại diện Viện Kiểm sát đã trích dẫn quyết định 603 của Cơ quan điều tra đã phân công 27 điều tra viên tham gia nhóm điều tra vụ án này, trong đó có tên điều tra viên Bùi Đức Hiếu đứng ở số thứ tự 9. Do vậy, Điều tra viên Bùi Đức Hiếu có tư cách tham gia tố tụng trong vụ án này.

Tại phiên tòa chiều 22/4, bị cáo Loan tiếp tục cho rằng, trong hồ sơ có một số bút lục không phải lời khai của bị cáo, nội dung bị cắt ghép, bị cáo chưa từng làm việc với điều tra viên Bùi Đức Hiếu, chữ ký trong biên bản lời khai đó không phải của bị cáo… nên bị cáo Loan đề nghị Hội đồng xét xử giám định.

Hội đồng xét xử cũng xem xét, trong vụ án này giá khởi điểm để tham gia đấu giá đất tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (ngày 20/11/2020) là 18.200.000 đồng/m2. Trong khi đó, có dự án (là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bán đối với lô I-A1: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23 B tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) sát với dự án trong vụ án này và đấu giá trước 1 ngày (tức ngày 19/11/2020), thì có giá khởi điểm là 13.600.000 đồng/m2, bước giá 600.000 đồng/m2. Bị cáo Loan đề nghị xem xét và so sánh đối với các dự án cùng thời điểm và đều liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh.

Mặt khác, tại phiên tòa trước đó, bị cáo Bùi Thanh Huyền (Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) khai có trao đổi với bị cáo Nguyễn Thị Diệu Linh (Tổng Giám đốc Công ty thẩm định giá Vvai) về việc sớm thực hiện việc ban hành chứng thư thẩm định giá và xem xét hệ số giá. Bị cáo Linh thừa nhận là có trao đổi với bị cáo Huyền về nội dung nêu trên.

Thêm vào đó, bị cáo Bùi Thanh Huyền và bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Lê (cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) khai quy trình xác định giá khởi điểm có sự tham gia của nhiều cán bộ, công chức thuộc các bộ phận, chức danh khác nhau và của liên ngành thành phố Hà Nội, nên chỉ xác định hai bị cáo có hành vi phạm tội là chưa hợp lý. Hai bị cáo chỉ là hai trong số những người tham mưu, giúp việc và trình các cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm, việc quyết định giá khởi điểm thuộc thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Hà Nội.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Lê cho rằng, hành vi của bị cáo là không xem xét kiểm tra các thông tin trên các phiếu khảo sát do Công ty Vvai lập (các phiếu đó ghi thiếu thông tin). Bị cáo đã được xem phiếu khảo sát do Công ty cổ phần định giá VNG Việt Nam (VNG) thu thập thì cũng tương tự, về hình thức không khác nhau và cũng không có chữ ký của những người được khảo sát, thì lại được Công ty VNG làm căn cứ để ra chứng thư để định giá với lô đất trên. Bị cáo cho rằng, những thông tin ghi thiếu sót trong phiếu khảo sát không trực tiếp ảnh hưởng đến giá khởi điểm mà phụ thuộc vào tính trung thực của đơn vị thẩm định, khảo sát tài sản so sánh.

Đối với bị cáo Trần Công Tuyên (Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội), Hội đồng xét xử phân tích lời khai của bị cáo tại phiên tòa về việc bị cáo không có hành vi trao đổi, liên hệ, thỏa thuận đối với Công ty cổ phần thẩm định giá Vvai và bị cáo Vương Thị Thu Thủy (cán bộ Ban Quản lý dự án) về giá đối với lô đất đấu giá; bị cáo thực hiện theo trách nhiệm để phục vụ dự thu ngân sách nhà nước và đầu tư công; bị cáo không có quyền quyết định về việc đưa ra giá khởi điểm để đấu giá… do vậy, bị cáo Tuyên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đánh giá lại về hành vi của bị cáo.

Ngoài ra, tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo còn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với một số cán bộ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Hội đồng xét xử đã căn cứ kết quả xét hỏi tại phiên tòa, căn cứ lời khai của các bị cáo, người bào chữa cho các bị cáo và lời khai của những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa..., xét thấy cần trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để tiến hành điều tra bổ sung.

Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2024/TLHS-ST ngày 22/2/2024 đối với bị cáo Nguyễn Thị Loan và các bị cáo khác cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra bổ sung và làm rõ các nội dung: Giám định chữ ký của bị cáo Nguyễn Thị Loan và xác minh tài liệu liên quan đến Điều tra viên Bùi Đức Hiếu; Xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên; Xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê; Xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; Xem xét làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá của Công ty VNG…