Trải nghiệm nghỉ dưỡng an yên tại chuỗi biệt thự biển Vlasta - Sầm Sơn

(Ngày Nay) - Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, không gian sống trong lành, hệ tiện ích phong phú, Vlasta - Sầm Sơn mang tới cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp và đa sắc với những hoạt động văn hóa nghệ thuật tinh tế . Đó là nguyên do thời gian qua, các chủ sở hữu biệt thự biển Vlasta - Sầm Sơn đã nhanh chóng hoàn thiện nội thất, biến nơi đây thành không gian “second home” lý tưởng cho gia đình, đồng thời khai thác kinh doanh mang lại dòng tiền và lợi nhuận hấp dẫn.

Vlasta - Sầm Sơn – Điểm đến nổi bật năm 2024

Toạ lạc bên bờ biển phía nam TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, tổ hợp nghỉ dưỡng biển chuẩn quốc tế Vlasta - Sầm Sơn được đánh giá là điểm đến mới tiềm năng tại miền Bắc. Dự án sở hữu không gian khoáng đạt với đường bờ biển dài gần 1km, bãi cát mịn và làn nước xanh mát. Bên cạnh đó là hệ thống khách sạn và biệt thự sang trọng với thiết kế hiện đại cùng với chuỗi tiện ích da dạng.Tất cả đem lại cho du khách một không gian nghỉ dưỡng an yên và riêng tư.

Năm 2024, Vlasta - Sầm Sơn chứng kiến một mùa hè “bùng nổ” khi hàng loạt sự kiện đặc sắc diễn ra, thu hút hàng nghìn người tham dự. Nổi bật trong số đó là “Blooming Vlasta – Phố biển bừng sắc” với nhiều hoạt động diễn ra trên phố đi bộ như: trình diễn âm nhạc, thưởng thức ẩm thực, vui chơi giải trí, tham gia workshop… Hay như lễ hội thả diều khổng lồ với hàng chục cánh diều rực rỡ màu sắc, như mang cả đại dương lên bầu trời, tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ mà không kém phần hoành tráng.

Những hoạt động sôi nổi đó đã đưa đến 2000 - 5000 lượt khách mỗi khi sự kiện diễn ra, giúp các chủ sở hữu biệt thự Vlasta - Sầm Sơn nâng cao hiệu suất khai thác kinh doanh, vừa tạo ra dòng tiền dồi dào, vừa đạt được mức lợi nhuận lớn.

Có thể nói, Vlasta - Sầm Sơn đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong năm 2024 và đang sẵn sàng chào đón hàng vạn lượt du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trong năm 2025.

Tấp nập đón mùa du lịch 2025

Thành công của mùa du lịch hè Sầm Sơn 2024 đã thôi thúc hàng loạt chủ sở hữu biệt thự khác tại Vlasta - Sầm Sơn cấp tập hoàn thiện nội thất để kịp đưa vào sử dụng, khai thác cho thuê, kinh doanh, hướng tới mùa du lịch hè 2025.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Khi sở hữu sản phẩm biệt thự biển Vlasta - Sầm Sơn, các chủ nhà đã được thừa hưởng các lợi thế và đường nét kiến trúc được chủ đầu tư dự án dày công nghiên cứu để tạo nên những ưu điểm và sản phẩm phù hợp nhất với việc lưu trú, nghỉ dưỡng biển. Toàn bộ biệt thự biển được thiết kế tối ưu hóa không gian mặt tiền đều được đón ánh sáng và gió tươi tự nhiên từ bờ biển. Nhiều mặt thoáng để đảm bảo luồng không khí tươi di chuyển trong toàn bộ không gian sống của mỗi biệt thự. Đặc biệt, biệt thự ở Vlasta - Sầm Sơn đạt chứng chỉ công trình xanh quốc tế EDGE với việc giúp giảm lượng điện sử dụng, tiết kiệm chi phí khi vận hành so với sản phẩm biệt thự thông thường tới 30%. Hơn thế nữa, mỗi biệt thự tại Vlasta - Sầm Sơn được thiết kế để khai thác tối đa tới 7 phòng ngủ - lựa chọn ưu tú và được ưa chuộng nhất đối với khách du lịch, thỏa mãn đa dạng nhu cầu nhóm khách từ gia đình, nhóm bạn, các cặp đôi. Các căn biệt thự đảm bảo mang đến không gian sinh hoạt chung rộng rãi từ phòng khách lớn, sân vườn riêng và tầng thượng với tầm nhìn thoáng đãng về thiên nhiên. Ngoài ra toàn bộ biệt thự đều có không gian dành cho bể bơi riêng - là một ưu điểm lý tưởng khai thác nghỉ dưỡng”.

Với đà phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch Việt Nam, Chủ đầu tư dự án Vlasta - Sầm Sơn đã sẵn sàng cho một mùa du lịch 2025 một tiêu chuẩn mới thông qua việc hợp tác với đơn vị quản lý quốc tế The Ascott Limited, để lần đầu tiên mang về thành phố biển Sầm Sơn thương hiệu quản lý và vận hành tiêu chuẩn quốc tế với dòng thương hiệu The Unlimited Collection.

Với việc hợp tác với The Ascott Limited, Vlasta - Sầm Sơn sẽ đưa vào vận hành bộ sưu tập Lasong Hotel & Villas by The Unlimited Collection, gồm: toà khách sạn boutique 8 tầng (tổng cộng 68 phòng ngủ), 20 villa tách biệt và toà khách sạn cao cấp 15 tầng tại trái tim tổ hợp nghỉ dưỡng. Đi liền với đó là những tiện ích sang trọng: nhà hàng 5 sao, bể bơi và tổ hợp chăm sóc sức khỏe mô hình Luxury Jjim Jil Bang Hàn Quốc, club house…

Tất cả sẽ chính thức đón khách từ quý I/2025, song hành với các hoạt động thể thao và artwork diễn ra xuyên suốt bên bờ biển dài 1km. Đồng thời, giai đoạn này cũng sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động sự kiện đa sắc, mang đậm dấu ấn văn hoá bản địa – nghệ thuật đa dạng sẽ được Vlasta - Sầm Sơn tổ chức xuyên suốt năm 2025.

Bởi vậy, đây là thời điểm vàng để các chủ sở hữu biệt thự, shophouse tại Vlasta - Sầm Sơn nhanh chóng hoàn thiện ngôi nhà của mình, để cùng gia đình đón một mùa nghỉ dưỡng an nhiên, hay vận hành cho thuê thương mại, lưu trú với tiềm năng du lịch lớn, lên đến hàng triệu du khách trong mùa hè 2025.