Trên 11.500 thí sinh thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kỳ thi năm nay, có 11.537 thí sinh đăng ký tham gia, tăng gần 2,5 lần so với năm 2023. Cụ thể, có 6.617 thí sinh đăng ký thi môn Toán; 7.531 thí sinh đăng ký thi môn Ngữ văn; 5.131 thí sinh đăng ký thi môn Tiếng Anh; 1.972 thí sinh đăng ký thi môn Vật lý; 1.898 thí sinh đăng ký thi môn Hóa học; 380 thí sinh đăng ký thi môn Sinh học; 2.830 thí sinh đăng ký thi môn Lịch sử; 931 thí sinh đăng ký thi môn Địa lý.

Kỳ thi được tổ chức tại 3 điểm thi chính là Hà Nội, Đà Nẵng và Quy Nhơn với tổng số 291 phòng thi.

Thí sinh lựa chọn đăng kí một số bài thi trong số các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí; sử dụng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy theo yêu cầu của mỗi trường đại học.

Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, nhằm đánh giá năng lực học sinh ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng sáng tạo để xét tuyển đại học. Các câu hỏi có nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Nội dung các bài thi tương ứng và phù hợp với nội dung các môn học, môn thi cấp Trung học Phổ thông học sinh đã quen thuộc; thí sinh làm bài thi trực tiếp trên giấy.

Để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong từng khâu của quy trình tổ chức thi, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức đội ngũ biên soạn đề thi là những chuyên gia hàng đầu, cán bộ, giảng viên giỏivà giàu kinh nghiệm thuộc các Khoa đào tạo. Trong số này, có rất nhiều thành viên chủ chốt tham giaxây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông và tham gia biên soạn câu hỏi nguồn, đề thi học sinh giỏi, đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hàng năm cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ, giảng viên thường xuyên được tham dự các chương trình tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về xây dựng đề thi đánh giá năng lực theo hướng chuẩn hóa. Trường cũng đã xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách phân tích đề thi theo lý thuyết khảo thí hiện đại.

Về công tác chấm thi, giảng viên và giáo viên trong trường có kinh nghiệm nhiều năm chấm thi học sinh giỏi các cấp, chấm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, chấm thi tuyển sinh đại học và đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Việt. Nhiều cán bộ, giảng viên là những thành viên nòng cốt tham gia chấm thi học sinh giỏi quốc tế (Olympic Toán, Sinh học, Hóa học, Vật lý).

Đội ngũ cán bộ tổ chức thi, hỗ trợ kỹ thuật của trường được tích lũy nhiều kinh nghiệm và am hiểu quy chế thi. Ngoài ra, trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hiệu quả công tác tổ chức thi, bao gồm cả yêu cầu về bảo mật, an toàn, an ninh, chống gian lận trong kỳ thi. Trường có ký túc xá hỗ trợ nhu cầu lưu trú trong thời gian dự thi đối với thí sinh ở xa.

Chia sẻ trước khi vào phòng thi, thí sinh Bùi Cao Nhất Tâm, Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đức B (Hà Nội) cho biết: Kỳ thi là cơ hội tốt để em đánh giá năng lực của bản thân, cũng như có thêm cơ hội đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học sư phạm. Nếu trúng tuyển sớm ở kỳ thi này, em sẽ đỡ áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tránh được tỷ lệ chọi cao khi sử dụng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học. Các môn thi do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức không khác nhiều so với thi tốt nghiệp nên nội dung ôn tập cũng tương tự nhau. Nhưng em thấy đề thi có thêm phần tự luận nên vừa đánh giá được tư duy trắc nghiệm, làm bài nhanh, vừa đánh giá được tư duy diễn giải, tự luận, phù hợp với các thí sinh muốn trở thành giáo viên.

Thí sinh Vũ Khang An (Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, Hà Nội) chia sẻ: Để tham gia kỳ thi này, em không đi học tại các trung tâm ôn luyện, dành thời gian tự học, tự ôn tập theo kiến thức trong sách giáo khoa, đồng thời, tham khảo các bài giảng của thầy cô trên mạng internet, thử làm các đề thi mẫu do nhà trường công bố.

Năm 2024, kết quả bài thi này được 9 trường đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển, gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Y Dược Thái Bình.