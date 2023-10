Triều cường đạt đỉnh 1,7m, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng

(Ngày Nay) - Bộ Giao thông Vận tải đã có những phản hồi trước đề nghị của Bộ Công an về việc khắc phục những bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc.

(Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, những ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa vừa, to đến rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, sạt lở đất và ngập úng tại một số địa phương.