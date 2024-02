Triệu tập hai đối tượng điều khiển xe máy lạng lách, hành hung người đi đường

(Ngày Nay) - Ngày 27/2, liên quan vụ hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, đánh người và có hành vi đập phá ô tô trên đường Vành đai 2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều ngày 25/2, chị T.A điều khiển ô tô con trên đường Vành đai 2 hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở. Khi đến gần Khu đô thị Times City bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đạp vào xe, đấm vào cửa kính khi chủ phương tiện bấm còi. Khi thấy chị T.A đi chậm lại tránh va chạm, hai thanh niên giả vờ đổ xe, yêu cầu chị xuống nói chuyện. Lo sợ, chị T.A kiên quyết không xuống xe thì bị các đối tượng thách thức, hăm dọa.

Trong lúc đang chửi bới người phụ nữ, một ô tô 4 chỗ khác vượt lên cũng bị hai thanh niên chặn đầu. Hai nam thanh niên giật cửa kính và hành hung lái xe khi người đàn ông này xuống để nói chuyện. Clip về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem, bình luận bày tỏ bức xúc về hành động của hai thanh niên.

Nhiều người dân sau khi xem clip cho rằng, tuyến đường chỉ dành riêng cho xe ô tô, tuy nhiên hai thanh niên cố tình vi phạm, thách thức pháp luật. Người dân đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng để răn đe.

Cũng liên quan đến hành vi này, trước đó, ngày 7/2, một clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông chửi bới, thách thức khiến người dân phẫn nộ. Theo nội dung đoạn clip, một xe ô tô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đấu đầu xe ô tô khác đi theo chiều ngược lại.

Ngay khi clip được đăng tải, nhiều người dân tỏ ra bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan Công an làm rõ, xử lý nghiêm.

Nắm được thông tin, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự, Công an quận Cầu Giấy vào cuộc xác minh, qua đó xác định, lái xe là Nguyễn Văn Q (sinh năm 1984). Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Q thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.

Công an quận Cầu Giấy xử phạt lái xe với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều; quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển; phạt tiền 5,9 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước các vụ việc nêu trên, để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố đề nghị người dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Người dân khi phát hiện hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội". Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.