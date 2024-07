Trung tâm Thông tin UNESCO Việt Nam trở thành đối tác tuyển sinh chính thức cho Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình của Mỹ

Theo đó, Trung tâm Thông tin UNESCO (UNET) sẽ trở thành đơn vị tuyển sinh độc quyền tại Việt Nam cho tất cả các chương trình giáo dục của Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình.

Sau nhiều năm hợp tác chặt chẽ, UNET và Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình đã chính thức ký kết một Biên bản ghi nhớ. Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động trao đổi liên văn hóa giữa hai bên, với Chương trình Mùa hè IMUN-STEAM 2024 của Trung tâm Hòa bình UNESCO là bước đi đầu tiên trong hành trình hợp tác này.

Ông Guy Djoken, Chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Hoa Kỳ, Giám đốc Trung tâm UNESCO vì Hoà bình chia sẻ tại buổi ký kết: “Tôi rất vui vì đoàn Việt Nam đã vượt ngàn dặm xa xôi đến tham gia chương trình. Đoàn các bạn đã tạo ra ngay ấn tượng rất tốt về trình độ, sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Các bạn hoà nhập tốt và một số bạn trẻ rất thông minh, đặt ra những câu hỏi có thể nói là hay nhất, làm tôi rất bất ngờ. Với thoả thuận hợp tác ký kết với UNET, tôi mong rằng sang năm sau chúng tôi có thể đón nhận đoàn Việt Nam đông hơn nữa, và tham gia nhiều chương trình hơn nữa.”

Hai bên đã đề cập đến những chương trình giáo dục nhiều tiềm năng như Giáo dục STEAM (một khái niệm dạy học liên ngành kết hợp giữa Nghệ thuật với các môn học STEM truyền thống là: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) cho đối tượng học sinh, sinh viên; hoặc Ứng dụng Trí tuệ Thông minh nhân tạo dành cho đối tượng doanh nghiệp (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2024).

Về chương trình Mùa hè iMUN-STEAM 2024

Từ ngày 14/7 đến 27/7, hơn 300 học sinh từ 25 quốc gia đã tập trung tại Đại học Hood, Frederick, Maryland, để tham gia chương trình Mùa hè iMUN-STEAM 2024 do Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình tổ chức. Các bạn trẻ từ 12 đến 21 tuổi có cơ hội phát triển kỹ năng và trở thành những nhà kiến tạo hòa bình trong tương lai. Họ đối mặt với các thách thức về bản sắc văn hóa, sự đa dạng và giao tiếp liên văn hóa, đồng thời giải quyết các vấn đề phân biệt và bất bình đẳng. Chương trình được chia thành ba phần: (1) Mô hình quốc tế LHQ; (2) Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học; (3) Dự án địa phương.

Các chuyến đi thực địa cũng là một phần được mong đợi trong chương trình, với các tour tham quan những địa điểm tiêu biểu tại thành phố Frederick, Thủ đô Washington DC và thành phố New York. Các học viên sẽ được tham quan Trụ sở chính của Liên hợp quốc Chuyến thăm đặc biệt tới New York để xem trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), nơi diễn ra các cuộc họp quốc tế quan trọng, thảo luận về hòa bình, an ninh, và phát triển toàn cầu, đồng thời định hình các chính sách và sáng kiến toàn cầu; Tượng Nữ thần Tự do, một biểu tượng quan trọng và là di tích lịch sử quốc gia của Mỹ,...

Bà Phương Hạnh cho biết: "Chúng tôi đã nghe về Chương trình Mùa hè của Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình từ lâu. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, khi Mô hình Liên hợp quốc (MUN) ngày càng được biết đến nhiều hơn ở Việt Nam, chúng tôi mới nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của nó. Sự phổ biến ngày càng cao của MUN tại các trường học đã giúp việc giới thiệu chương trình này đến phụ huynh và học sinh trở nên thuận lợi hơn, dẫn đến sự tham gia ngày càng đông đảo."

Bà bày tỏ sự tin tưởng rằng các chương trình của Trung tâm UNESCO vì Hòa Bình sẽ thu hút mạnh mẽ thanh thiếu niên Việt Nam nhờ vào các giá trị toàn cầu mà chúng mang lại.

"Điều thú vị là nhiều học sinh đã chia sẻ rằng Chương trình Mùa hè UCP vượt quá mong đợi của các em. Các em thấy chương trình vui vẻ, đầy hoạt động và cân bằng giữa học tập và vui chơi, mặc dù chương trình có tính chất chuyên sâu. Các em học sinh rất vui mừng với những tình bạn mới mà các em đã hình thành và cảm giác được trở thành một phần của một gia đình quốc tế đa dạng."