Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng

(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, cụ thể là xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.

Tại cuộc tiếp, nhắc lại và bày tỏ cảm ơn Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và phát triển Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vừa được khánh thành, Thủ tướng Chính phủ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, bước vào năm thứ 3 sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục đà phát triển thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong gần 2 năm qua kể từ khi Ngài nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam vào tháng 5/2024.

Chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nhà vua, Hoàng hậu và Thủ tướng Nhật Bản sớm thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không có cản trở nào.

Cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với cả Việt Nam và Nhật Bản khi hai bên bước vào thời kỳ phát triển mới, với các chương trình, kế hoạch mang tính đột phá, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và triển khai các cơ chế đối thoại giữa các bộ, ngành; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, trong đó có đào tạo cán bộ quản lý, lao động, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương - giao lưu nhân dân; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương; đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng...

Chia sẻ về những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc gia tăng rủi ro liên quan đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tác động đến kinh tế thế giới, nhất là chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Trong đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc gián tiếp cho phép Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia Dự án. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Ngài Đại sứ có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất…

Cùng với đó, trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận với bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu.

Về hợp tác dự án Chuỗi dự án khí Lô B – Ô Môn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản tại Dự án khí lô B và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngài Đại sứ trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản tham gia Dự án đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B sau khi được khai thác như đã cam kết.

Chia sẻ về khó khăn trong việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu hàng không; trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện cho Việt Nam được mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản; tin tưởng với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, hai nước Việt Nam - Nhật Bản không chỉ sẽ cùng vượt qua các thách thức hiện nay mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương hữu nghị và bền chặt.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính cả trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và trước đây là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Nhất trí đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tác động từ tình hình khu vực Trung Đông đối với kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết, phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ với khó khăn về năng lượng mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ liên quan hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường.

Ghi nhận các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong việc hỗ trợ đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, cũng như thúc đẩy dự án Chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn, hỗ trợ nhiên liệu hàng không, Đại sứ Ito Naoki cũng cho biết, phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Bày tỏ quan tâm và đánh giá cao những cải cách gần đây và chiến lược phát triển đất nước thời gian tới của Việt Nam, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đại sứ Ito Naoki khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Theo Đại sứ Ito Naoki, Nhật Bản rất quan tâm và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam như: tổ chức Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản; tổ chức các diễn đàn kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp Việt - Nhật; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo với dự án tiêu biểu Đại học Việt Nam - Nhật Bản; đẩy mạnh hợp tác lao động, du lịch, giao lưu nhân dân; nghiên cứu dành ODA thế hệ mới cho Việt Nam phát triển hạ tầng như đường sắt đô thị… Qua đó, hiện thực hóa các ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã đề cập, góp phần làm sâu sắc, thiết thực, hiệu quả hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.