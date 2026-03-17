Bão tuyết và dông lốc hoành hành khắp nước Mỹ, hàng nghìn chuyến bay bị hủy

(Ngày Nay) - Một đợt thời tiết cực đoan với tuyết rơi dày, gió mạnh và nguy cơ lốc xoáy đang quét qua phần lớn nước Mỹ, khiến nhiều tuyến đường ở khu vực Trung Tây phía Bắc tê liệt và hơn 2.000 chuyến bay trên toàn quốc bị hủy.

Theo các nhà dự báo khí tượng, các bang vùng Trung Đại Tây Dương và thủ đô Washington D.C. đối mặt nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Hệ thống không khí lạnh dự kiến sẽ rời bờ Đông vào ngày 17/3, kéo theo đợt rét đậm sau đó.

Dự báo cho thấy đến sáng 17/3 (giờ địa phương), cảm giác nhiệt độ dưới mức đóng băng có thể lan tới bờ Vịnh Mexico và khu vực Florida Panhandle. Cảnh báo băng giá đã được ban bố tại nhiều khu vực ở Đông Nam nước Mỹ cũng như các bang Arkansas, Oklahoma, Louisiana và Texas. Ở phía Bắc, mưa dự kiến chuyển sang tuyết sau khi không khí lạnh tràn qua, với lượng tuyết có thể vượt 15 cm tại vùng núi Appalachia thuộc bang West Virginia.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cho biết một dải dông mạnh với gió đang di chuyển từ các thung lũng Mississippi, Tennessee và Ohio về phía dãy Appalachia và bờ Đông, có thể gây ra “các cơn dông dữ dội với gió mạnh trên diện rộng và nhiều lốc xoáy”. Khu vực từ một phần bang South Carolina đến Maryland được đánh giá có nguy cơ chịu gió mạnh nhất trong chiều 16/3 (giờ địa phương), gồm các thành phố Raleigh (North Carolina), Richmond (Virginia) và Washington D.C. Nhiều trường học tại North Carolina, South Carolina và Virginia đã phải đóng cửa. Thống đốc bang North Carolina Josh Stein cũng kêu gọi người dân kích hoạt cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại trước nguy cơ gió giật lên tới 119 km/h.

Trong khi đó, bão tuyết vẫn tiếp diễn tại một số khu vực ở Wisconsin và Michigan, nơi lượng tuyết đã đạt tới 61 cm vào sáng 16/3 (giờ địa phương). Cơ quan khí tượng dự báo vùng thượng Michigan có thể ghi nhận thêm từ 30-51 cm tuyết kèm gió mạnh trong ngày. Nhiều trường học ở 2 bang này cũng đã phải đóng cửa do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan.

Thời tiết xấu cũng gây gián đoạn lớn đối với hàng không. Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 350 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế Chicago O’Hare và khoảng 200 chuyến tại sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta. Ngoài ra còn có hơn 2.500 chuyến bay bị hoãn trên toàn quốc trong sáng 16/3 (giờ địa phương), sau khi ngày 15/3 đã ghi nhận hơn 3.200 chuyến bay bị hủy và hơn 10.000 chuyến bị trễ.

Bão cũng gây mất điện trên diện rộng. Trang PowerOutage.us cho biết hơn 250.000 khách hàng tại 6 bang vùng Ngũ Đại Hồ không có điện vào sáng 16/3 (giờ địa phương), một phần do gió mạnh tới 137 km/h từ cuối tuần trước. Ngoài ra, khoảng nửa triệu khách hàng khác từ Texas đến Kentucky cũng bị mất điện.

Tại Nebraska, khoảng 30 thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai để ứng phó với nhiều vụ cháy rừng trên các vùng đồng cỏ rộng lớn, trong đó đã ghi nhận một trường hợp tử vong liên quan đến hỏa hoạn.

Trong khi đó ở bang Hawaii, một hệ thống bão khác tiếp tục gây mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng. Một số khu vực trên đảo Maui ghi nhận lượng mưa hơn 51 cm, khiến đất nông nghiệp và nhà cửa bị ngập, nhiều tuyến đường bị đóng và các trung tâm trú ẩn được mở cửa. Chính quyền địa phương cho biết đã hạ cấp một số lệnh sơ tán sau khi tiến hành bơm nước khỏi các hồ điều tiết để đảm bảo an toàn.