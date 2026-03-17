Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng (sau đây gọi tắt là Luật), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Cụ thể, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biên soạn tài liệu, tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ Công an tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trước ngày 1/4/2026. Bộ Công an tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và văn bản khác có liên quan trước ngày 1/7/2026 với các nội dung: Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (cụ thể là các điểm a, b, c, d, đ, g và l khoản 1 Điều 5; khoản 4 Điều 25; khoản 3 Điều 26 và khoản 5 Điều 34 Luật An ninh mạng); Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao (bao gồm quy định chi tiết khoản 5 Điều 14 Luật An ninh mạng); Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin (bao gồm quy định chi tiết khoản 2 Điều 8, khoản 5 Điều 9, khoản 6 Điều 10 và khoản 5 Điều 12 Luật An ninh mạng); Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (cụ thể là điểm e, h, i, k và m khoản 1 Điều 5 Luật An ninh mạng); Xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (bao gồm quy định chi tiết khoản 3 Điều 28 và Điều 29 Luật An ninh mạng); Xây dựng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân (bao gồm quy định chi tiết các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân); Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng (bao gồm quy định chi tiết khoản 2 Điều 30 Luật An ninh mạng).

Trước ngày 1/7/2026, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng và ban hành 2 Nghị định của Chính phủ về hoạt động mật mã dân sự (bao gồm quy định chi tiết điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 28, khoản 3 Điều 29 Luật An ninh mạng) và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng (bao gồm quy định về ngăn chặn xung đột thông tin trên không gian mạng tại khoản 4 Điều 22 và quy định các nội dung trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng tại Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 14, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 34 Luật An ninh mạng).

Bộ Công an chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, ban hành trước ngày 31/12/2026.

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.