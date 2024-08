Tuyên dương phụ nữ tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Ngày Nay) - Chiều 2/8, Bộ Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2019-2024 khu vực phía Bắc.

Theo báo cáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tham gia các chương trình phối hợp trực tiếp và gián tiếp với Bộ Công an trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái; trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống mua bán người; trong giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng...

Giai đoạn 2019 – 2024, cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp đã kịp thời cung cấp 19.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an và các ngành chức năng khám phá nhiều vụ án liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội. Trên 11.000 Câu lạc bộ, Tổ, Nhóm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thành lập với hơn 400.000 thành viên tham gia; thực hiện gần 17.000 phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; giúp hàng triệu hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế.

Đặc biệt, thời gian qua, gần 20.000 trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; hơn 2 triệu hộ nghèo đã được các cấp Hội giúp đỡ; vận động ủng hộ gần 164.000 tỉ đồng hỗ trợ khoảng 73.000 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, góp phần đáng kể trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, phát triển kinh tế, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình.

Tính đến tháng 11/2023, cả nước có 4.701 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó phần lớn các mô hình đều có sự tham gia của hội viên phụ nữ các cấp, tiêu biểu như: Mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, “Ánh sáng an ninh, cán cờ tuýp sắt”, “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ, giáo họ an ninh, văn hóa”… được các cấp Hội xây dựng, nhân rộng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong những năm gần đây, với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW (giai đoạn 2013-2023) và triển khai nghiêm túc Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-BCA-MTTW (giai đoạn 2023-2033) giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hai ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, 31 tập thể và 35 cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ các tỉnh khu vực phía Bắc có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024 đã được Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tôn vinh, khen thưởng.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao vai trò của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương, đã tích cực phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an xây dựng, củng cố và nhân rộng hàng trăm mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Qua đó, cung cấp cho lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng hàng vạn nguồn tin có giá trị liên quan an ninh trật tự, góp phần kịp thời ngăn chặn các hoạt động tội phạm.

"Có thể khẳng định, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã góp phần khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp. Trong đó, chủ động đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đặc biệt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các mô hình truyền thông phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, từ đó kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng phong trào và bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở./.