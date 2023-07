Tuyển sinh đại học 2023: Điểm sàn nhiều ngành đào tạo giáo viên duy trì ở mức cao

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh hơn 40 ngành đào tạo; trong đó, tuyển hơn 1.800 chỉ tiêu cho 24 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Phương thức xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông chiếm tối thiểu từ 30-60% chỉ tiêu ngành, tùy từng ngành; riêng các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất xét kết hợp điểm thi năng khiếu.

Theo công bố của nhà trường, điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các ngành đào tạo sư phạm cao nhất là 23 điểm với 5 ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh. Đây cũng là mức điểm sàn cao nhất trong các ngành đào tạo của trường. Hai ngành có điểm sàn 22 điểm là Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Điểm sàn thấp nhất là ngành Sư phạm công nghệ, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Nga, Giáo dục Thể chất, Giáo dục học là 19 điểm. Các ngành Sư phạm còn lại có điểm sàn từ 20-22 điểm.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển các ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông dao động từ 20,03-28,25 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Ngữ văn, lên tới 28,25 điểm; Sư phạm Hóa học 27,35 điểm; Sư phạm Toán 27 điểm…

Trường Đại học Sài Gòn, năm 2023 tuyển sinh gần 4.900 chỉ tiêu tuyển sinh cho 40 ngành đào tạo, trong đó 15 ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên tuyển sinh 1.000 sinh viên. Trường dành phần lớn chỉ tiêu (tối thiểu 70% chỉ tiêu theo ngành) tuyển sinh theo phương thức xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Điểm sàn các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sài Gòn năm nay dao động từ 18-23,5 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Toán học có điểm sàn cao nhất, tiếp đến là Sư phạm tiếng Anh 23 điểm; thấp nhất là Sư phạm Mĩ thuật. Ngành Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Mầm non, Giáo dục chính trị điểm sàn 19 điểm; các ngành Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Sinh học 19,5 điểm; có 7 ngành cùng mức điểm sàn 20 điểm. Mức điểm sàn các ngành đào tạo giáo viên cao hơn điểm sàn các ngành khác, các ngành không thuộc nhóm đào tạo giáo viên của trường có điểm sàn dao động từ 16-21 điểm.

Nhà trường lưu ý, đối với các ngành đào tạo giáo viên, nếu thí sinh có môn tiếng Anh được sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thành điểm xét tuyển theo quy định của trường, thì tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp + 2/3 điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt tối thiểu bằng 2/3 mức điểm sàn chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật, điểm môn Văn hoặc Toán trong tổ hợp xét tuyển + 1/3 điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt tối thiểu bằng 1/3 mức điểm sàn do Bộ quy định.

Trước đó, năm 2022, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sài Gòn cũng ở mức cao, dao động từ 18-27,33 điểm. Trong đó, Sư phạm Toán học có điểm chuẩn cao nhất 27,33 điểm ở tổ hợp A00, các ngành Sư phạm Hóa, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm tiếng Anh đều trên 26 điểm; chỉ có ngành Sư phạm Mĩ thuật 18 điểm, ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học 19 điểm, các ngành còn lại đều trên 23 điểm.

Ở các trường ngoài công lập có đào tạo nhóm ngành giáo viên đều có mức điểm sàn bằng mức chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay cũng như thực tế tuyển sinh các phương thức xét tuyển sớm, các chuyên gia dự đoán điểm chuẩn nhóm ngành đào tạo sư phạm năm nay sẽ không có nhiều biến động so với năm trước.

Vài năm gần đây, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo sư phạm ở các trường đại học tăng dần lên. Đáng chú ý, năm 2022, điểm chuẩn nhiều ngành đào tạo sư phạm ở một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh vượt lên trên nhiều ngành vốn hút thí sinh hơn. Bên cạnh lượng chỉ tiêu giảm, chính sách miễn học phí và cấp sinh hoạt phí cũng khiến ngành đào tạo giáo viên những năm gần đây thu hút hơn với thí sinh, nhất là với những thí sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm chuẩn tăng cao là tín hiệu tốt trong việc nâng chất lượng đầu vào, cũng là một trong những yếu tố nâng chất lượng đầu ra cho các ngành đào tạo sư phạm. Dù vậy, thực tế chính sách đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên hiện nay chưa thực sự tương xứng vẫn là rào cản với thí sinh giỏi khi muốn vào học sư phạm, với sinh viên sư phạm khi đến với nghề dạy học.