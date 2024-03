Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

Ngày 2/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, cơ quan này đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cấp, kiểm soát các loại giấy phép tại cửa khẩu cảng trên Cổng thông tin biên phòng điện tử, hiện nay Bộ đội Biên phòng đang tiến hành bổ sung các tiện ích, hoàn thiện phần mềm để triển khai cấp các loại giấy phép tại các đơn vị biên phòng cửa khẩu cảng trực tuyến và xác nhận bằng chữ ký số.

Dự kiến, năm 2024 sẽ triển khai tại 7 cửa khẩu cảng có lưu lượng lớn. Năm 2025, triển khai tại tất cả các cửa khẩu cảng. Việc kiểm soát các loại giấy phép được thực hiện bằng công nghệ mã vạch 2D đã giảm thời gian kiểm soát đối với thuyền viên, hành khách đi bờ, người xuống tàu làm việc từ khoảng 3 phút/người xuống còn khoảng 30 giây/người.

Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng “Kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh”; Dự án Thành phần số 4 thuộc Đề án “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”; triển khai thí điểm thực tế tại một số cửa khẩu quốc tế “Đề tài khoa học Ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh phục vụ quản lý mẫu hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh và hỗ trợ phát hiện hộ chiếu, giấy tờ giả”.

Cũng theo Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, những biện pháp cải cách thủ tục hành chính của Bộ đội Biên phòng đã tạo thuận lợi, thông thoáng, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động lưu thông xuất, nhập cảnh, xuất, nhập khẩu. Đặc biệt, góp phần quan trọng trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển do Bộ Quốc phòng quản lý; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng đang thực hiện 21 thủ tục Biên phòng điện tử, gồm 18 thủ tục kết nối với Cổng Thông tin một cửa quốc gia, 3 thủ tục triển khai trên Cổng thông tin biên phòng điện tử, tại 89 cửa khẩu cảng, cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính tuyến biên giới đất liền. Đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 19 thủ tục Biên phòng điện tử tại 89 cửa khẩu lên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Đến ngày 31/12/2023, đã đồng bộ 31.101 bộ hồ sơ thủ tục lên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng, 100% hồ sơ giải quyết đúng thời hạn.

Bộ đội Biên phòng đã triển khai phần mềm Quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh theo mô hình dữ liệu tập trung kết nối với 109 cửa khẩu về Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng bộ với dữ liệu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) qua đường truyền kết nối trực tiếp. Tham mưu cho Bộ Quốc phòng công bố 35 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý biên giới liên quan đến hoạt động hỗ trợ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý; hoàn thành cập nhật, tính chi phí tuân thủ đối với 35 thủ tục hành chính và đưa lên Cổng tham vấn quy định kinh doanh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng triển khai 6 thủ tục Biên phòng điện tử tại 51 cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên tuyến biên giới đất liền, góp phần cải cách thủ tục hành hành chính công tác quản lý và kiểm soát xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử; điện tử hóa trong khai báo, xác nhận hoàn thành thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền, nhất là thủ tục đối với đoàn khách du lịch, lữ hành..., tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia xuất nhập cảnh.

Đặc biệt, tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu trọng điểm, Bộ đội Biên phòng đã triển khai 19 hệ thống cổng kiểm soát tự động, cửa khẩu chính tại 9 tỉnh tuyến biên giới đất liền; rút ngắn thời gian kiểm soát xuất nhập cảnh từ 40 giây xuống còn từ 13 đến 15 giây/lượt người; kiểm soát được Hộ chiếu và giấy thông hành, có tính năng nhận diện sinh trắc học. Tại 36 cửa khẩu, cảng biển và cửa khẩu cảng thủy nội địa, đã triển khai và chỉ đạo các đơn vị thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử theo Cơ chế một cửa quốc gia, đã đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.