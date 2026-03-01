Hội đồng ba thành viên tạm thời lãnh đạo đất nước Iran

(Ngày Nay) - Hãng thông tấn IRNA (Iran) đưa tin một hội đồng ba người sẽ tạm thời đảm nhận toàn bộ trách nhiệm lãnh đạo đất nước.

Theo luật pháp Iran, một hội đồng lãnh đạo ba thành viên gồm tổng thống đương nhiệm, người đứng đầu ngành tư pháp và một thành viên Hội đồng Giám hộ do Hội đồng Lợi ích Iran lựa chọn, sẽ được thành lập để điều hành đất nước cho đến khi bổ nhiệm lãnh tụ tối cao mới.

Hãng thông tấn Tasnim và hãng tin bán chính thức Fars của Iran vào ngày 1/3 xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời.

Theo Fars, Lãnh tụ Tối cao Khamenei qua đời tại văn phòng ngày 28/2, khi ông đang “thực hiện chức trách được giao”.

Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.

Ngày 1/3, hãng tin TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trên kênh Telegram, khẳng định sẽ "không bỏ qua" các cuộc tấn công vào nước này, cũng như việc Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong khi đó, IRNA dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ lực lượng vũ trang Iran "kiên quyết đáp trả", tiếp tục đi theo con đường của Lãnh tụ Tối cao, đồng thời kêu gọi tất cả các tầng lớp xã hội Iran "đoàn kết, cho thế giới thấy sự thống nhất của người dân Iran".

Tuyên bố nêu rõ Iran sẽ trừng phạt "những người đã tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo".

Theo Fars, IRGC thông báo sẽ tiến hành chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Israel và các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, song chưa công bố thêm chi tiết.

Theo hãng tin Aljazeera của Qatar, Tổng thống Mỹ hiện đã hai lần tấn công Iran ngay giữa tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này.

Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái này làm suy giảm uy tín ngoại giao của Washington.

Tuy nhiên, trả lời CBS News, Tổng thống Trump nói ông tin rằng Mỹ hiện ở vị thế thuận lợi hơn để đạt được một giải pháp ngoại giao với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá: “Rõ ràng là bây giờ dễ hơn nhiều so với một ngày trước".

Ông cho rằng phía Iran đang bị giáng đòn nặng nề, đồng thời nhận định phản ứng của Iran cho đến nay “nhẹ hơn chúng tôi nghĩ”.

Ông Trump chia sẻ: “Chúng tôi từng nghĩ nó sẽ gấp đôi như vậy”.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Iran sau đó thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông.