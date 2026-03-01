Thủ đô Kabul của Afghanistan chịu không khích

(Ngày Nay) - Theo Tân Hoa xã, sáng 1/3, Pakistan đã tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, gây ra hàng loạt vụ nổ. Lực lượng phòng không Afghanistan đã nổ súng đáp trả các mục tiêu trên không. Đợt không kích kéo dài khoảng 20 phút.
Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng, với nhiều đợt tấn công qua lại.
Giao tranh bùng phát dọc biên giới Afghanistan - Pakistan từ tối 26/2 sau khi lực lượng Taliban tại Afghanistan tấn công các tiền đồn của Pakistan. Islamabad sau đó phát động chiến dịch “Ghazab Lil Haq”, tiến hành không kích các cơ sở của Taliban tại Afghanistan. Hai bên đã đưa ra các tuyên bố về thiệt hại và việc kiểm soát các chốt biên giới.
Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng leo thang, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và giải quyết bất đồng thông qua con đường ngoại giao, trong khi nhiều nước như Nga, Trung Quốc và Iran cũng kêu gọi hai bên ngừng đối đầu.
(Ngày Nay) - Quy định từ ngày hôm nay 1/3/2026, bất động sản sẽ được gắn mã định danh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ, động thái này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn có thể định hình lại cách thị trường vận hành trong dài hạn.
(Ngày Nay) - Quảng Ngãi - “vùng đất địa linh nhân kiệt” đã sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước, tướng lĩnh quân sự, lãnh tụ cách mạng, trí thức lớn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người con ưu tú nhất của quê hương “núi Ấn, sông Trà”.
(Ngày Nay) - Ngày 28/2, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
(Ngày Nay) - Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế và địa bàn hoạt động; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực.
(Ngày Nay) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 1/3, thời tiết các vùng duy trì nền nhiệt khá cao; chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào, dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
(Ngày Nay) - Danh hiệu là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc của lễ hội, khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản được nuôi dưỡng từ lòng dân.