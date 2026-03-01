Thủ đô Kabul của Afghanistan chịu không khích

(Ngày Nay) - Theo Tân Hoa xã, sáng 1/3, Pakistan đã tiến hành không kích thủ đô Kabul của Afghanistan, gây ra hàng loạt vụ nổ. Lực lượng phòng không Afghanistan đã nổ súng đáp trả các mục tiêu trên không. Đợt không kích kéo dài khoảng 20 phút.

Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng, với nhiều đợt tấn công qua lại.

Giao tranh bùng phát dọc biên giới Afghanistan - Pakistan từ tối 26/2 sau khi lực lượng Taliban tại Afghanistan tấn công các tiền đồn của Pakistan. Islamabad sau đó phát động chiến dịch “Ghazab Lil Haq”, tiến hành không kích các cơ sở của Taliban tại Afghanistan. Hai bên đã đưa ra các tuyên bố về thiệt hại và việc kiểm soát các chốt biên giới.

Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng leo thang, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và giải quyết bất đồng thông qua con đường ngoại giao, trong khi nhiều nước như Nga, Trung Quốc và Iran cũng kêu gọi hai bên ngừng đối đầu.