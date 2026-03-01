Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng

(Ngày Nay) - Ngày 1/3, Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gây chấn động khu vực và thế giới.

Ngày 1/3, Truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng song không đưa tin chi tiết.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin 4 người thân của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, trong đó có con gái, cháu và con rể, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Cùng lúc đó, quân đội Israel xác nhận đang mở rộng các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu tại Iran.

Trong một tuyên bố chính thức, quân đội Israel xác nhận lực lượng của họ đã bắt đầu "một đợt tấn công bổ sung nhằm vào hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không thuộc về chính quyền Iran".