Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 1/3, Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gây chấn động khu vực và thế giới.
Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng

Ngày 1/3, Truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng song không đưa tin chi tiết.

Trước đó vài giờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Khamenei đã thiệt mạng trong các vụ tấn công, do Mỹ và Israel tiến hành ở Iran.

Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin 4 người thân của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, trong đó có con gái, cháu và con rể, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Cùng lúc đó, quân đội Israel xác nhận đang mở rộng các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu tại Iran.

Trong một tuyên bố chính thức, quân đội Israel xác nhận lực lượng của họ đã bắt đầu "một đợt tấn công bổ sung nhằm vào hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không thuộc về chính quyền Iran".

PV
Iran Khamenei Lãnh tụ tối cao

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM
Rộn ràng khai hội thơ Nguyên tiêu tại TPHCM
(Ngày Nay) -Sáng 1/3 trong khuôn viên 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, bà Trần Thị Diệu Thúy – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM.
Cú hích số hóa thị trường bất động sản từ gắn mã định danh
Cú hích số hóa thị trường bất động sản từ gắn mã định danh
(Ngày Nay) - Quy định từ ngày hôm nay 1/3/2026, bất động sản sẽ được gắn mã định danh và tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được giới chuyên gia đánh giá là một trong những thay đổi mang tính nền tảng của thị trường. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được thúc đẩy mạnh mẽ, động thái này không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà còn có thể định hình lại cách thị trường vận hành trong dài hạn.
Cảnh sát biển bước vào mùa huấn luyện 2026
Cảnh sát biển bước vào mùa huấn luyện 2026
(Ngày Nay) - Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế và địa bàn hoạt động; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu trên tất cả các lĩnh vực.