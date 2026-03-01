Chưa có bằng chứng về tác động phóng xạ sau các cuộc không kích

(Ngày Nay) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang theo dõi sát tình hình Trung Đông và đến nay chưa có bằng chứng về rò rỉ hay ảnh hưởng phóng xạ sau các cuộc tấn công quân sự.

Al Jazeera đưa tin, ngày 28/2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang “theo dõi sát sao các diễn biến ở Trung Đông và hối thúc các bên kiềm chế để tránh mọi rủi ro an ninh hạt nhân đối với người dân trong khu vực.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, IAEA nêu rõ: “IAEA đang giữ liên lạc thường xuyên với các quốc gia trong khu vực, cho đến nay chưa có bằng chứng về bất kỳ tác động phóng xạ nào.”

Cơ quan này cho biết thêm sẽ “tiếp tục theo dõi tình hình và cung cấp thông tin kịp thời.”

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mối quan tâm chính của ông là “tự do” cho người dân Iran.

Trả lời Washington Post, vài giờ sau khi phát động các cuộc không kích phối hợp với Israel nhằm Iran, ông nói: “Tất cả những gì tôi muốn là tự do cho người dân."

Khi được hỏi ông hy vọng kết quả của hành động quân sự và nỗ lực thúc đẩy thay đổi chế độ tại Iran sẽ là gì, ông nhấn mạnh: “Tôi muốn một quốc gia an toàn, và đó là điều chúng ta sẽ có”.