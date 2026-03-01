Rộn ràng khai hội thơ Nguyên tiêu tại TPHCM

Ngày thơ Việt Nam được tổ chức hàng năm vào dịp Rằm tháng Giêng khi những vần thơ hòa cùng đêm trăng tròn Nguyên tiêu tỏa sáng. Năm nay tại TPHCM, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức sớm hơn vào các ngày 11, 12 và 13 tháng Giêng trùng với các ngày cuối tuần nhằm thu hút được nhiều quan khách tham dự hơn.

Tại buổi khai hội, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Trưởng ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TPHCM, phát biểu: “Sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta có được một TPHCM với vóc dáng một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Sự cộng hưởng của nhiều lợi thế khác nhau, đã mang đến những dự định mới, những nỗ lực mới, những hy vọng mới và nhiều ước mơ mới cho TPHCM rộng lớn với hơn 14 triệu dân. Vì vậy, Ngày thơ Việt Nam năm nay, Hội Nhà văn TPHCM quyết định chọn chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”.

Chúng tôi mong muốn, thi ca sẽ cất lên tiếng gọi đoàn kết và nhân ái đến với mỗi người dân TPHCM. Chúng tôi mong muốn, tinh thần thi ca không còn giới hạn trong những cao ốc khu vực trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, mà tinh thần thi ca phải lan tỏa và gắn kết những vùng đất vừa được sáp nhập, từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc, từ nông trường cao su Bà Rịa đến làng nghề thủ công Lái Thiêu…”.

“Tinh thần thi ca không làm nên của cải vật chất, nhưng thi ca có thể chạm được đến trái tim, tạo nên sợi dây cảm xúc, làm nên giá trị tinh thần để con người gắn kết, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tinh thần thi ca giúp tiếng sóng Vũng Tàu gần gũi hơn với cái nắng Phú Giáo. Tinh thần thi ca giúp địa đạo Củ Chi gần gũi hơn với đặc khu Côn Đảo. Tinh thần thi ca giúp buổi sáng Thủ Dầu Một gần gũi hơn với buổi chiều An Phú Đông…

Ngày Thơ Việt Nam đã ra đời được 24 năm. Ngày Thơ Việt Nam tại TPHCM đã trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân đô thị vào mỗi dịp Rằm Tháng Giêng. Thi ca đô thị đồng hành văn minh đô thị, đang từng ngày làm đa dạng hơn và phong phú hơn vẻ đẹp của TPHCM sáng tạo, hào hiệp và nghĩa tình: - bà Trịnh Bích Ngân, cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM: “Ngày Thơ Việt Nam lấy cảm hứng từ bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giúp chúng ta tái khẳng định vững chắc giá trị thi ca trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam. Thi ca hun đúc sự kiên cường Việt Nam trong chiến tranh. Thi ca nuôi dưỡng sự tin yêu Việt Nam trong hòa bình. Và thi ca thắp sáng sự tự hào Việt Nam trên con đường đi tới tương lai”.

Ngày Thơ Việt Nam năm 2026 tại TPHCM cũng là dịp để các nhà thơ giao lưu với nhau và gặp gỡ người yêu thơ. Rất dễ nhận thấy hình ảnh các nhà thơ tặng các tập thơ mới in cho nhau và cho bạn đọc của mình. Nhà thơ Lê Công Sơn khoe: “Đi bảy bước được tặng bảy tập thơ”. Ngày thơ cũng chính là cơ hội để các nhà thơ trao tặng những tập thơ – cũng là tiếng lòng của mình đến với những người có cùng tình yêu thơ ca.