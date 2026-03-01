Bắc Bộ có mưa dông, nhiều khu vực chuyển nắng nóng trong ngày 1/3

(Ngày Nay) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết ngày 1/3, thời tiết các vùng duy trì nền nhiệt khá cao; chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào, dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ trên cả nước duy trì ở mức khá cao, có nơi trên 33 độ C. Nhiều khu vực chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế cũng có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 31-33 độ C.