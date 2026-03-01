Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Người cộng sản kiên trung, niềm tự hào của quê hương núi Ấn, sông Trà

(Ngày Nay) - Quảng Ngãi - “vùng đất địa linh nhân kiệt” đã sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước, tướng lĩnh quân sự, lãnh tụ cách mạng, trí thức lớn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người con ưu tú nhất của quê hương “núi Ấn, sông Trà”.

Người cộng sản kiên trung, mẫu mực và tài ba

Đồng chí Phạm Văn Đồng (1906 - 2000) là người con của một gia đình Nho học tiêu biểu ở xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Đức Tân (nay là xã Mộ Đức), tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ ông là cụ Phạm Văn Nga từng giữ chức Thị giảng học sĩ, trực tiếp giảng dạy cho vua Duy Tân và các hoàng tử triều Nguyễn, sau đó làm Tham biện Nội các. Thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Tuần, người phụ nữ hiền hậu, tảo tần, giàu đức hy sinh vì gia đình và việc học của con cái.

Đồng chí Phạm Văn Đồng là người con thứ 7 trong gia đình có 9 người con. Truyền thống gia đình họ Phạm với nền nếp Nho học, gia phong nghiêm cẩn và tinh thần yêu nước sâu sắc chính là cái nôi trực tiếp hình thành nhân cách, đạo đức và chí hướng cách mạng của ông. Năm 1924, khi còn học năm thứ 4 Thành chung tại Trường Quốc học Huế, người thanh niên Phạm Văn Đồng được tiếp xúc với bức ảnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc; tham gia mạnh mẽ vào phong trào học sinh, sinh viên bãi khóa đòi thả cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu Trinh, đấu tranh chống chính quyền thực dân.

Theo tiếng gọi của lý tưởng, người thanh niên Phạm Văn Đồng gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sang Quảng Châu (Trung Quốc vào tháng 10/1926) dự lớp huấn luyện cán bộ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp tổ chức và giảng dạy. Khi về nước hoạt động tại Nam Kỳ, đồng chí Phạm Văn Đồng bị thực dân Pháp bắt năm 1929 và kết án 10 năm tù giam tại Côn Đảo. Bị giam cầm trong “địa ngục trần gian” không làm lay chuyển ý chí cách mạng của người thanh niên trẻ mà còn tạo môi trường đặc biệt tôi luyện bản lĩnh, phẩm chất và niềm tin cho người cộng sản kiên trung. Khi được trả tự do năm 1936, đồng chí Phạm Văn Đồng tham gia phong trào đấu tranh cách mạng công khai, được cử sang Trung Quốc gặp lại Nguyễn Ái Quốc vào 5/1940, trở thành cán bộ chủ chốt trong quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó những trọng trách đặc biệt quan trọng. Với 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 10 năm làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn thể hiện tư duy chiến lược sắc sảo, bản lĩnh chính trị vững vàng, phong cách lãnh đạo, ngoại giao mẫu mực, tài ba, để lại dấu ấn đặc biệt sâu đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam; đồng thời giữ trọn vẹn tình cảm sâu nặng, thủy chung với quê hương Quảng Ngãi.

Ngọn đuốc soi đường

Tháng 3/1999 về thăm quê hương Quảng Ngãi lần cuối, Thủ tướng Phạm Văn Đồng “Chúc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phát huy phẩm chất kiên trung và tinh thần đoàn kết để xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển”. Lời nhắn gửi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà ghi nhớ sâu sắc.

Ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (giai đoạn 2010-2014) cho biết, cốt chất con người, yếu tố thủy chung với cách mạng hình thành trong đồng chí Phạm Văn Đồng từ thuở nhỏ đã nuôi dưỡng, hun đúc nên một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao lớn có uy tín của Đảng và nhà nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một người có nhân cách, đạo đức và lối sống mẫu mực, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cần kiệm, liêm chính, có lối sống giản dị, gần gũi tình cảm chân thành với nhân dân và quê hương. Cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí không chỉ là tấm gương sáng có giá trị lớn lao về đạo đức, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc nhất là cho cán bộ, đảng viên, người trẻ hôm nay mà còn giá trị mãi cho đến mai sau.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nêu rõ, tên tuổi cuộc đời, sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm rạng danh vùng đất “núi Ấn, sông Trà”. Cuộc đời liêm chính, tận tụy, suốt đời phục vụ Tổ quốc, nhân dân, nhân cách cao đẹp, lối sống giản dị, khiêm nhường của đồng chí không chỉ là ngọn đuốc soi sáng mỗi cán bộ, đảng viên về “tự soi, tự sửa, tự rèn” nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, phong cách làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung mà còn trở thành biểu tượng tinh thần, gắn kết các thế hệ người dân Quảng Ngãi, hun đúc ý chí vươn lên và ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương.

Từ một tỉnh nghèo, thuần nông sau khi tái lập năm 1989, với điều kiện khó khăn, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm trên 47%, đến nay, sau nhiều năm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những bước phát triển rất to lớn. Năm 2025, Quảng Ngãi hoàn thành và vượt 24/24 chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10,02%, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh ở vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Công nghiệp phát triển mạnh mẽ với “hạt nhân” là Khu kinh tế Dung Quất được Bộ Chính trị định hướng (Nghị quyết 26 NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) phát triển trở thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.