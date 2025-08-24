Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Ấn tượng về 12 ngành công nghiệp văn hóa

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết không gian triển lãm về 12 ngành công nghiệp văn hóa thể hiện những nội dung nổi bật, ấn tượng nhất về gameshow, thời trang, điện ảnh...

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, đang tiến sát thời điểm khai mạc ngày 28/8. Hiện nay, các khu trưng bày đang được thi công đúng tiến độ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì khu vực trưng bày giới thiệu 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm Khối A.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, không gian triển lãm về 12 ngành công nghiệp văn hóa thể hiện những nội dung nổi bật, ấn tượng nhất về gameshow, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, xuất bản, du lịch.

Ngoài ra, triển lãm có sân khấu 4.000m2 giới thiệu sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa như chương trình biểu diễn, các trò chơi, trình diễn thời trang… Đặc biệt, một phòng chiếu phim với 200 chỗ ngồi sẽ trình chiếu miễn phí các bộ phim nổi tiếng của Việt Nam.

Khán giả có cơ hội giao lưu với các nghệ sỹ, diễn viên. Bên cạnh tòa nhà chính của Trung tâm Hội chợ Triển lãm sẽ có khu ẩm thực giới thiệu đặc sản, ẩm thực của các tỉnh, thành với sức chứa 2.700 chỗ ngồi.

Tại Nhà Kim Quy, các chủ đề giới thiệu văn hóa Việt Nam, đất nước, con người với truyền thống văn hóa 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước cũng được thể hiện sinh động

Nội dung trưng bày thể hiện được chiều dài lịch sử của từng ngành và các tỉnh thành. Nhiều gian hàng áp dụng công nghệ mới như cảm ứng, trình chiếu hiện đại, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI (trí tuệ nhân tạo)…

“Triển lãm đáp ứng về mặt thẩm mỹ, nội dung và quy mô. Cách bố trí các gian hàng hợp lý, tạo thành thể thống nhất, hứa hẹn nhiều hấp dẫn,” Thứ trưởng Tạ Quang nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch còn cho biết Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam có diện tích sử dụng gần 260.000m2, gồm 3 khu vực. Trong đó, khu nhà chính có 9 đại sảnh, 4 sân phía ngoài, khối nhà A gồm 5 tầng với 2 tầng được dùng làm triển lãm, mỗi tầng rộng 13.000m2.

Triển lãm nhằm khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Ông Đông cũng thông tin, ngày 26/8, chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong tôi” sẽ diễn ra ở sân Bắc của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đang được khán giả yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.