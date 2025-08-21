Toả sáng nghị lực Việt 2025: Tuyên dương thanh niên khuyết tật

(Ngày Nay) - Chương trình nhằm ghi nhận những thanh niên khuyết tật đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa tinh thần sống tích cực, khẳng định những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng.

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ tôn vinh 25 gương thanh niên khuyết tật trong chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các thanh niên khuyết tật tiêu biểu được trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng cùng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến. Nhưng với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy gập ghềnh hơn, cần nhiều nghị lực hơn và càng cần sự sẻ chia, khích lệ từ cộng đồng.

25 gương mặt được vinh danh đã chứng minh một chân lý: Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí. Các bạn đã vượt qua khó khăn để học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, để rồi mỗi bước đi của các bạn đều tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác.

Chia sẻ cảm xúc khi là một trong các đại biểu nhỏ tuổi nhất được tuyên dương năm nay, bạn Nguyễn Diệu Linh cho biết, "mình không thể viết nên bản nhạc đời bằng ánh sáng của đôi mắt, nhưng vẫn có thể hát khúc ca cuộc đời bằng trái tim- một trái tim đã đi qua tổn thương, lớn lên nhờ khát vọng và sự kiên cường trước thử thách." Với Linh, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” giống như một điểm tựa để nhìn lại hành trình đã đi qua.

Ở đó, Linh tìm thấy cơ hội để trân trọng quá khứ, sống hết mình cho hiện tại và nuôi dưỡng thêm nghị lực cho tương lai. Diệu Linh tin rằng, cũng như em, nhiều thanh niên khuyết tật khác sẽ cảm nhận được niềm tin từ chương trình: dù là ai, đến từ đâu, chỉ cần sống bằng tình yêu và nghị lực, mỗi người đều có thể tỏa sáng.

Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến.

Có thể kể đến bạn Đỗ Thị Hiền Giang - sinh viên Quản trị kinh doanh (Đại học Thương mại Hà Nội, sinh năm 2003), là một trong những đại biểu trẻ tuổi nhất.

Dù còn ngồi trên ghế giảng đường, Giang đã đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc và tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, khẳng định tinh thần trách nhiệm và cống hiến.

Bạn Đinh Viết Tường (sinh năm 2002, Quảng Trị) mang khuyết tật vận động và thần kinh nhưng không để khiếm khuyết ngăn bước chân. Với tình yêu âm nhạc, Tường trở thành nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung được hàng trăm nghìn bạn trẻ yêu mến. Những ca khúc tự sự, video tích cực trên TikTok của Tường đã chạm tới trái tim nhiều người.

Bạn Lê Thị Xuân (sinh năm 1990, Ninh Bình) khuyết tật chân từ nhỏ, phải đi bằng nẹp nhưng nỗ lực trở thành giảng viên công nghệ thông tin, mở lớp đào tạo miễn phí cho người khuyết tật. Xuân còn nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi.

Hay Phạm Tuấn Hưng (sinh năm 2002, Quảng Ninh) mất đôi chân sau tai nạn khi mới hai tuổi nhưng đã tỏa sáng trong thể thao. Năm 2023, Hưng giành Huy chương Vàng Giải vô địch bơi lội người khuyết tật toàn quốc, được gọi vào đội tuyển quốc gia dự ASEAN Para Games…

Những câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên nghịch cảnh, còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật.

Từ năm 2020, Chương trình là hoạt động thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người khuyết tật.

Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ: hơn 275 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh.

Họ là những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.