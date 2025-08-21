Về Thủ đô trải nghiệm miễn phí nhiều hoạt động tưng bừng dịp 80 năm Quốc khánh

(Ngày Nay) - Các khu, điểm di tích mở cửa miễn phí cùng chuỗi chương trình nghệ thuật đồng loạt cất lên ở khắp thành phố là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại 80 năm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Với 4 ngày nghỉ của dịp 2/9 đặc biệt năm nay (từ ngày 29/8-3/9), Hà Nội dự kiến đón khách không chỉ về nghỉ lễ như hằng năm mà còn để tất cả cùng hòa vào không khí đầy tự hào và hào hùng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Với ý nghĩa đặc biệt đó, nhiều điểm đến, khu di tích của Thủ đô đã được mở miễn phí cho người dân trải nghiệm và chung niềm vui chung của đất nước.

Đa dạng các hoạt động trải nghiệm miễn phí

Các Bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật) đã ra thông báo mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách quốc tế tham quan từ ngày 1/9 đến 3/9.

Bên cạnh đó, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, hay Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng mở cửa phục vụ miễn phí, đặc biệt dành cho các em nhỏ nhiều chương trình múa rối nước và các chương trình nghệ thuật, ca nhạc hấp dẫn.

Một số khu, điểm du lịch Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm miễn phí như: trải nghiệm làm tranh Mosaic, trải nghiệm đan vòng gốm và trải nghiệm làm tranh gốm tái chế tại điểm du lịch Bát Tràng (từ ngày 16/8-2/9); miễn phí vé tham quan di sản và xem chương trình biểu diễn múa rối nước tại Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long; Tour thuyết minh Khám phá 54 dân tộc; Hoạt động trải nghiệm Phòng khám phá dành cho trẻ em…

Việc mở cửa miễn phí này nhằm mục đích tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Ngoài ra, các bảo tàng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm đặc biệt trong dịp Đại lễ.

“Mùa du lịch cao điểm, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sở sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới, trong đó tập trung vào các sản phẩm du lịch văn hóa, khám phá di sản, di tích lịch sử, cách mạng của Hà Nội,” Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết.

Theo đó, các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch phong phú để đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách thập phương như: Trải nghiệm gắn với các giá trị di sản-di tích tại điểm du lịch Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng (xã Ô Diên) theo tuyến du lịch trung tâm Hà Nội tới phía tây thành phố; Trải nghiệm đặc thù gắn với giá trị của di sản-di tích và làng nghề theo tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” tại các huyện Thanh Trì (xã Đại Thanh), Thường Tín (xã Hồng Vân), Phú Xuyên (xã Chuyên Mỹ).

Bên cạnh đó là mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã An Phú, huyện Mỹ Đức cũ (nay là xã Mỹ Đức); mô hình trải nghiệm du lịch nông thôn tại xã Tích Lộc, huyện Phúc Thọ (xã Phúc Thọ); ra mắt sản phẩm du lịch đêm “Tiếng chuông Trấn Vũ” tại điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền Quán Thánh; khai trương sản phẩm liên kết du lịch-đường sắt với tên gọi đoàn tàu "Năm Cửa Ô", đi qua các điểm du lịch của Thủ đô…

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội đánh giá hiện hoạt động du lịch đang sôi động với lượng khách ngày một tăng. Đáng chú ý, du lịch văn hóa và khám phá di tích lịch sử, cách mạng ngày càng thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Đại diện các đơn vị lữ hành nhận định dịp Đại lễ, dự kiến các tour tham quan Quảng trường Ba Đình, di tích 48 Hàng Ngang, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... sẽ đón lượng khách lớn.

Tưng bừng loạt “concert Quốc gia” miễn phí

Tâm điểm các sự kiện trước kỳ nghỉ lễ là hai đêm nhạc lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, trong đó, đêm nhạc “Việt Nam trong tôi” hướng đến giới trẻ, sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 26/8. Sân khấu hứa hẹn bùng nổ với những tên tuổi “hot” như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật tổng hợp “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” vào 20 giờ, ngày 31/8 (được truyền hình trực tiếp, đồng thời có khu vực mở cho đại biểu có giấy mời và công chúng đến thưởng thức tại chỗ). Đêm diễn được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình ca múa nhạc, hoạt cảnh với công nghệ trình chiếu 3D mapping, âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Đáng chú ý và được mong chờ nhất là chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với chủ đề chính ca ngợi tình yêu Tổ quốc, đêm nhạc được chia làm ba chương: Con đường độc lập-thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ.

Sân khấu quy tụ dàn nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ, từ các giọng ca gạo cội như Thanh Lam, Đăng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Tùng Dương đến các nghệ sỹ đương đại được giới trẻ mến mộ như: Đen, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú; các ban nhạc OPlus, Ngũ Cung, Dòng Thời gian...

Tối ngày Quốc khánh 2/9, lúc 19 giờ 30 âm nhạc sẽ đồng loạt vang lên ở nhiều không gian công cộng khắp thành phố, tạo nên một “bản hòa ca” đáng nhớ. Bốn chương trình diễn ra đồng thời tại bốn phường, mang đến nhiều lựa chọn cho người dân và du khách.

Theo đó, chương trình “80 năm - Tự hào Việt Nam” sẽ diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm). Buổi biểu diễn gồm các tiết mục ca-múa-nhạc, múa đương đại, hoạt cảnh kết hợp trình chiếu tư liệu, công nghệ ánh sáng, âm thanh hiện đại.

Cùng thời điểm, không gian bên Hồ Tây sẽ diễn ra chương trình “Bản hùng ca bất diệt” tại sân khấu ngoài trời vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); khu vực phía Tây thành phố sôi động với đêm nhạc “Dưới ánh sao vàng” tại sân vận động Mỹ Đình (phường Mỹ Đình) và chương trình “Vang mãi khúc khải hoàn” ở hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Chuỗi các chương trình nghệ thuật đồng loạt cất lên ở khắp thành phố là dịp để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhìn lại chặng đường 80 năm tự hào của dân tộc, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.