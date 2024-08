Ngày 19/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Phet Phomphiphak đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng Phet Phomphiphak và Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh kết quả Hội nghị triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Ủy ban hợp tác hai nước đã nỗ lực, phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên trong 6 tháng đầu năm 2024, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án hợp tác trọng điểm, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Thủ tướng, quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thiết thực. Kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 928 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam tiếp tục duy trì là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào Lào, đến nay có 255 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD; nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào...

Cho biết hai Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm một số khó khăn vướng mắc đối với một một số dự án sử dụng viện trợ của Việt Nam cho Lào, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Ủy ban hợp tác hai nước cần tập trung rà soát, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết quả các Thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm cấp Nhà nước và các cuộc gặp, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Phet Phomphiphak tham mưu cho Chính phủ Lào ban hành các chính sách kinh tế phù hợp để ổn định kinh tế vĩ mô, có thêm động lực tăng tưởng mới; rà soát, ban hành các cơ chế chính sách mới để giải quyết các khó khăn liên quan đến cải cách thể chế, nguồn nhân lực, đầu tư nâng cấp hạ tầng kết nối...

Đồng thời, cần rà soát để nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam trong việc tham mưu tổng thể các cơ chế, chính sách, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác hai bên.

Chính phủ Lào cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào; cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các dự án đang thực hiện và triển khai các dự án mới, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, mỏ, khai thác, chế biến, nông nghiệp, du lịch, giáo dục...

Đặc biệt, chú trọng đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác chiến lược, các dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát các diễn biến về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Lào để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ cho Lào một cách hiệu quả, thiết thực, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng trong bối cảnh khu vực, thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi sự chung tay đoàn kết của các quốc gia, hai nước cần tăng cường hợp tác để cùng nhau ứng phó với các thách thức chung, phù hợp với tình hình, hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu của mỗi bên.

Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN.

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Phet Phomphiphak thông tin tới Thủ tướng về kết quả Hội nghị triển khai Thỏa thuận kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2024 và rà soát thúc đẩy Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025; cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Ủy ban hợp tác hai nước nỗ lực, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Phet Phomphiphak cho biết Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai các thỏa thuận cấp cao, Bộ Chính trị và Chính phủ hai nước để quan hệ đoàn kết, đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao; tăng cường trụ cột hợp tác giữa hai nước về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới; thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế; nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hợp tác...

Bộ trưởng cho biết Lào đang tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Lào; đặc biệt, xúc tiến triển khai các dự án kết nối hạ tầng quan trọng và hai bên đã thống nhất như: tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane; tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng.

Thông qua Bộ trưởng Phet Phomphiphak, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và các vị lãnh đạo cấp cao của Lào.