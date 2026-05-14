Viettel Talent 2026 chính thức khai giảng, mở ra hệ sinh thái phát triển nhân tài công nghệ

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái cử Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI (Ngày Nay) - Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khóa XI.

Phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm trong các kì thi ở Hà Nội​ (Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở thành phố, với yêu cầu bảo đảm công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau kỳ thi.

Hiện tượng thời tiết nóng lên El Nino được dự báo sẽ quay trở lại vào giữa năm 2026 (Ngày Nay) - Liên Hợp Quốc cho biết rằng hiện tượng thời tiết El Nino — nguyên nhân từng khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục trong lần xuất hiện trước có khả năng sẽ quay trở lại vào giữa năm nay.

Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng (Ngày Nay) - Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) và Chứng khoán Beta vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm liên quan đến cho vay, quản lý tiền khách hàng, công bố thông tin và báo cáo tài chính.

Dinh thự 141 tuổi ở Gò Công bị đập phá - Bài 2: Dự án trùng tu nhưng lại tháo dỡ di tích (Ngày Nay) - Dinh Tỉnh trưởng Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp) sau hơn một thế kỷ dãi nắng dầm mưa đã xuống cấp, hư hỏng. Năm 2022, một dự án trùng tu với tổng vốn gần 32 tỷ đồng được triển khai nhưng chỉ vài tháng sau, di tích đã bị tháo dỡ phần lớn.

Việt Nam - Trung Quốc tạo đột phá kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt (Ngày Nay) - Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững; tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt...

TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa (Ngày Nay) - AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia là áp lực giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và định hình hệ giá trị cho thế hệ công dân mới.

Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội (Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bộ xét nghiệm máu mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer (Ngày Nay) - Ngày 12/5, tập đoàn dược phẩm Roche (Thụy Sĩ) thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu (EU).