Y-Fest 2026: Khi công nghệ và nghệ thuật "Hòa nhịp thấu cảm"

(Ngày Nay) -Diễn ra liên tiếp trong 3 ngày từ 15/05 đến 17/05/2026, lần đầu tiên nhạc hội hoành tráng kết hợp triển lãm hệ sinh thái số của Viettel mang tên Y-Fest được tổ chức tại Quảng Ninh, hứa hẹn mang lại hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc cho hàng vạn khán giả và khách du lịch ở thành phố biển.
Hành trình trải nghiệm hệ sinh thái số liền mạch

Tiếp nối tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, Y-Fest 2026 kiến tạo một không gian nơi công nghệ không còn là khái niệm khô khan mà trở thành ngôn ngữ của sự thấu hiểu. Tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, Quảng Ninh, Viettel mang đến một hệ sinh thái số được kết nối chặt chẽ, cho phép khách tham quan dấn thân vào một hành trình trải nghiệm liền mạch:

Bảo tàng số Viettel: Là sự kết hợp sáng tạo giữa công nghệ và nghệ thuật giúp người xem được trải nghiệm tự họa nên bức chân dung số “độc bản”.

Tammi House: Khu vực tương tác sử dụng trí tuệ nhân tạo, mang lại những trải nghiệm công nghệ mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Y-Fest.

Hệ thống các Zone trải nghiệm: Zone Tammi, Zone 5G và Zone TV360 được thiết kế chuyên biệt, giúp người dùng tận hưởng sức mạnh của hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới và các dịch vụ giải trí đỉnh cao.

Đêm nhạc hội "Hòa nhịp thấu cảm" cùng dàn sao triệu view

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối ngày 17/05/2026. Với sân khấu được thiết kế ứng dụng tối đa công nghệ trình chiếu và âm thanh chuẩn quốc tế, chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu V-Pop hiện nay: Soobin, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Orange, cùng sự góp mặt của 24K.Right và DJ KS.

Mỗi tiết mục biểu diễn đều là một câu chuyện về sự kết nối, nơi âm nhạc hòa quyện cùng các hiệu ứng ánh sáng và công nghệ số để tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc. Sự kiện cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TV360 để phục vụ khán giả trên toàn quốc.

Y-Fest 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ của Viettel trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, dùng công nghệ để thấu hiểu và làm giàu thêm giá trị cuộc sống./.

Thông tin chi tiết sự kiện:

Thời gian: 15/05 – 17/05/2026 (Hoạt động bảo tàng số diễn ra từ 15h00 ngày 15/05- 17h00 ngày 17/05; Đêm nhạc hội bắt đầu lúc 19h30 ngày 17/05).

Địa điểm: Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cách thức tham dự: Khán giả có thể tham gia trải nghiệm miễn phí để có cơ hội nhận vé concert. Vé Fanzone được phát hành thông qua các chương trình tương tác trên các nền tảng số Viettel sở hữu: ứng dụng Tammi, Truyền hình TV360

Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
(Ngày Nay) - Báo cáo "Con người và thiên nhiên tại các khu vực được UNESCO công nhận: Những đóng góp ở quy mô toàn cầu và địa phương" cho thấy có 2.260 khu vực sinh sống nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, từ Dja đến Greenland, được hình thành qua các thách thức khí hậu, sự gìn giữ của cộng đồng và tri thức bản địa.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
(Ngày Nay) - Ngày 11/5, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang nỗ lực điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi (Lai Châu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Từ những nốt phỏng nước thủy đậu thông thường, bệnh đã diễn tiến nhanh chóng thành suy hô hấp nặng và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, tuyển sinh đại học sẽ có hàng loạt thay đổi như giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, giảm số phương thức xét tuyển hay xác thực dữ liệu ưu tiên qua cơ sở dữ liệu dân cư.
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
(Ngày Nay) - Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau"
(Ngày Nay) - Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở việc sử dụng da bò làm nền vẽ chính. Trong lịch sử mỹ thuật, da động vật từng xuất hiện dưới dạng giấy trong các bản thảo cổ, song việc sử dụng da bò trực tiếp cho một triển lãm quy mô với hàng chục tác phẩm khổ lớn vẫn còn hiếm gặp ở Việt Nam.
Bất ngờ với kết quả AI dự đoán đội vô địch World Cup 2026
(Ngày Nay) - Theo kết quả khảo sát của Bank of America, người hâm mộ túc cầu cho rằng đội tuyển Pháp là ứng viên hàng đầu nâng cao chức vô địch FIFA World Cup 2026. Tuy nhiên, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Copilot của Microsoft lại đặt niềm tin vào một nhà vô địch khác.