5 tuyến đường mới làm thay đổi diện mạo giao thông khu Nam Hà Nội, The Rey Edition hưởng lợi lớn

(Ngày Nay) - 5 tuyến đường chính chuẩn bị hoàn thiện tại khu Nam Hà Nội, đem tới cho dự án Rivea Residences lợi thế chưa từng có với khả năng kết nối giao thông vô cùng thuận lợi.

Hạ tầng dẫn lối

Mặc dù rất gần với trung tâm phố cổ song giá nhà khu vực Hai Bà Trưng và Hoàng Mai bị kìm hãm suốt nhiều thập kỷ bởi sự ách tắc của nhiều tuyến đường xương sống.

Tuy nhiên, thực trạng này đã đổi khác khi đồng loạt các tuyến đường mới đang được mở rộng. Chỉ tính riêng khu vực quanh khu đô thị Times City và Rivea Residences đã có 5 tuyến đường sắp được triển khai.

Tuyến số 1 là dự án đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên, dài khoảng 2,07 km, với mặt cắt ngang khoảng 40 m. Con đường mới này bắt đầu từ điểm giao với vành đai 2 tại Minh Khai và kết thúc ở vành đai 3.

Tuyến số 2 kết nối đường đê Nguyễn Khoái với Tam Trinh, đi qua công viên sinh thái Vĩnh Hưng (liền kề dự án Rivea Residences) và Times City. Trong đó, đoạn từ Times City đến Nguyễn Khoái có mặt cắt ngang khoảng 30 m, còn đoạn từ Times City đến số 129 Tam Trinh dự kiến rộng 17,5 m.

Tuyến số 3 là dự án đường Trương Định - Hoàng Mai - Vĩnh Tuy giúp kết nối phố Vĩnh Hưng với Nguyễn An Ninh.

Tuyến số 4 kết nối từ Tam Trinh vào Times City. Tuyến số 5 từ Times City có thêm một lối đi ra Minh Khai.

Toàn bộ khu vực phía Nam còn được hưởng lợi từ hàng loạt dự án trọng điểm đã và đang triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030:

Dự án Vành đai 2.5 đi qua Vĩnh Hưng, nối thẳng Nguyễn Trãi, Khương Đình, Tân Mai, Lĩnh Nam, thông ra Vành đai 3 đang tăng tốc giải phóng mặt bằng, mục tiêu cuối tháng 6/2026 sẽ ban giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đặc biệt, dự án mở rộng tuyến Metro số 3 kéo dài về phía Nam, với điểm trung chuyển gần khu Minh Khai – Vĩnh Tuy phấn đấu khởi công chậm nhất đầu năm 2027. Các trục đường Lĩnh Nam – Tam Trinh được nâng cấp thành đại lộ đô thị hiện đại.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện dự án mở rộng đường Tam Trinh sau nhiều năm bị "treo" đang được thi công rầm rộ trở lại. Khi hoàn thành, trục đường này sẽ nối thẳng từ Minh Khai xuống Yên Sở, thay đổi hoàn toàn bộ mặt khấp khểnh hiện tại.

Đường Vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng - Giải Phóng - Lĩnh Nam cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp giải tỏa áp lực cho Vành đai 3 và đường Giải Phóng.

Cùng với các dự án mở rộng và nâng cấp các tuyến đường nội đô, gia tăng khả năng kết nối với các khu vực lân cận như Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, hạ tầng khu Nam còn có thêm các dự án cầu vượt, hầm chui để giảm ùn tắc, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường sống cho cư dân, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút cư dân về sinh sống, an cư, lạc nghiệp.

The Rey Edition: Giao hòa đẳng cấp

Tọa lạc tại phường Vĩnh Hưng, cận kề lõi trung tâm, tháp đôi biểu tượng Rivea Residences là dự án có vị trí đắc địa, hưởng trọn vẹn những lợi ích đáng giá khi các tuyến hạ tầng xung quanh đang triển khai nhanh chóng, chuẩn bị về đích.

Từ dự án, cư dân chỉ mất 9 phút di chuyển đến hồ Hoàn Kiếm, 5 phút tới khu đô thị Times City và thuận tiện di chuyển đến các khu vực xung quanh nội đô cũng như các tỉnh thành lân cận.

Dự án còn nằm gần kề hệ thống trường từ mầm non đến đại học, đặc biệt là cạnh trường Meyschool Đoàn Thị Điểm, đồng thời thuận tiện tiếp cận các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Vinmec, bệnh viện Thanh Nhàn, các cơ quan hành chính…

Nằm ở tầng 20 - 35 của Rivea Residences, bộ sưu tập căn hộ duplex The Rey Edition được ví như những “biệt thự trên không” với thiết kế thông tầng cao gần 7 m, định hình chuẩn mực sống hạng sang ngay trong lõi nội đô.

Các căn “biệt thự trên không” sở hữu vị trí đắt giá cùng tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra sông Hồng và phố cổ, mang đến cho gia chủ không gian sống giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị, tận hưởng sự thư thái riêng tư giữa lòng thành phố.

Chủ nhân The Rey Edition được tận hưởng hệ tiện ích toàn diện ngay trước thềm nhà, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống hằng ngày: từ thang máy riêng, chỗ đỗ xe định danh, khu business lounge, hồ bơi bốn mùa dài 50m đạt chuẩn Olympic đến phòng golf 3D, rạp chiếu phim riêng tư… Bên cạnh đó, các dịch vụ vệ sinh, giặt ủi cao cấp, bảo trì kỹ thuật hay quản lý căn hộ khi gia chủ vắng mặt cũng được chú trọng, vận hành đồng bộ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Đặc biệt, diện tích lớn hiếm có của các căn duplex The Rey Edition cùng thiết kế thông tầng, tối thiểu hai phòng ngủ master suite (phòng lớn) và bố cục mở giúp không gian được chia thành hai nhịp sống: tầng dưới dành cho kết nối - tiếp khách; tầng trên là miền riêng tư, phù hợp với nhu cầu của cả những gia đình trẻ tới những gia đình đa thế hệ. Nhu cầu sở hữu The Rey Edition được kỳ vọng sẽ ngày càng lớn, trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày một khan hiếm, thành phố “siết” nguồn cung chung cư vùng lõi theo Nghị quyết điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Khi Hà Nội đang tái thiết đô thị, dòng người phải dịch chuyển ra ngoại vi, The Rey Edition được định vị như dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi gần với khu vực phố cổ, là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người đang tìm kiếm nơi an cư lý tưởng trong nội đô Hà Nội. Đồng thời, đây là sản phẩm đầu tư giá trị kép, đón đầu tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện trong tương lai gần.