Vịnh Hạ Long và Sapa lọt Top 5 điểm du lịch thịnh hành nhất thế giới của TripAdvisor

TripAdvisor là nền tảng du lịch lớn nhất thế giới, kết nối khách du lịch và các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn cầu. Với hơn 1 tỷ đánh giá và ý kiến đóng góp từ cộng đồng, TripAdvisor phản ánh gần như toàn bộ nền du lịch trên toàn thế giới.

Vừa qua, nổi bật trong danh sách 8 triệu điểm đến, vượt qua hàng loạt thiên đường du lịch thế giới như Bogota, Pattaya, Jeju, Viti Levu của đảo Fiji,... Hạ Long và Sa Pa trở thành hai cái tên sáng giá bậc nhất toàn cầu khi nằm trong top 5 Điểm đến thịnh hành nhất thế giới “Trending Destinations” của “Travelers' Choice Awards - Best of the Best Destinations”. Cùng với Hạ Long và Sa Pa, 3 cái tên nữa có tên trong Top 5 gồm Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và đảo Palawan (Philippines).

Giải “Travelers' Choice Awards - Best of the Best Destinations” tôn vinh các điểm đến đạt mức độ xuất sắc cao nhất trong lĩnh vực du lịch, nhận được đánh giá vượt trội từ cộng đồng TripAdvisor trong khoảng thời gian 12 tháng. Trong số 8 triệu hồ sơ, chỉ có chưa đến 1% đạt được mốc này.

Theo đánh giá, điểm chung của Vịnh Hạ Long và Sa Pa là vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, sự đa dạng văn hoá. Mùa hè được cho là mùa du lịch lý tưởng của hai điểm đến này khi Hạ Long đón gió biển từ vịnh di sản, còn Sa Pa nhận khí hậu mát mẻ từ dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ và đỉnh núi Fansipan cao nhất Đông Dương. Rất nhiều trải nghiệm lễ hội văn hoá và vui chơi giải trí độc đáo cũng là điểm cộng để Hạ Long và Sa Pa “lấy lòng” của hàng triệu du khách trên toàn cầu.

Hạ Long – không chỉ có vịnh di sản

Theo TripAdvisor, Vịnh Hạ Long đẹp một cách “ngỡ ngàng”. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Best of the Best Destinations, thiên nhiên kỳ vĩ là chìa khóa giúp Hạ Long thu hút hơn 1 triệu lượt khách kể từ đầu năm 2024, trong đó khách quốc tế chiếm đa số.

Không khí mát lạnh của sóng biển, nét độc đáo của quần thể hàng nghìn hòn đảo và hang động lớn nhỏ làm dịu đi cơn nóng mùa hè và mang đến cảm giác tươi mới, thư giãn cho mọi du khách ghé thăm. Nhưng du lịch Hạ Long còn cung cấp nhiều trải nghiệm hơn thế.

Khách quốc tế đến Vịnh Hạ Long có thể kết hợp nghỉ dưỡng sang trọng, tiện nghi tại khu nghỉ Oakwood Ha Long, tắm suối khoáng nóng và spa tại Yoko Onsen Quang Hanh, ghé thăm làng chài nổi Vung Viêng, lặn tắm biển tại Đảo Tuần Châu, trải nghiệm chợ đêm Hạ Long và thăm quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Đặc biệt, du khách có thể vui chơi hết mình tại khu vui chơi giải trí Sun World Ha Long, nơi có vô số trò chơi cảm giác mạnh và làn trượt nước đầy thách thức, sảng khoái. Đi Cáp treo Nữ Hoàng băng qua vịnh di sản, ngắm nhìn toàn cảnh Hạ Long từ trên cao, khám phá Đồi Mặt Trời cũng là những trải nghiệm nên thử.

Tại đỉnh Ba Đèo, bên cạnh check-in tại Vườn Nhật, cầu Koi, du khách đến Sun World Ha Long vào mùa hè 2024 còn được trải nghiệm nhiều sản phẩm mới tại khu vực Lâu đài huyền bí như Fun Fest Game, DIY Zone – thiên đường của các tín đồ đam mê sự sáng tạo. Khu “Làng rèn Thần Kiếm” mới đây đã bổ sung hàng loạt hoạt động vui chơi: bắn cung, tuyệt kỹ Ninja, xăm trải nghiệm Irezumi, làm kẹo bông Watame hay tách kẹo Katanuki...

Khu vực Vườn Rồng với những chú rồng ngộ nghĩnh và thảm hoa rực rỡ cũng tạo nên những trải nghiệm thú vị cho du khách mùa hè này.

Sa Pa – Vẻ đẹp độc nhất của vùng cao

Đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng điểm đến thịnh hành nhất thế giới của TripAdvisor, Sa Pa mang vẻ đẹp độc nhất, một miền Tây Bắc thu nhỏ, với đầy đủ vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá và con người vùng cao.

Năm 2020, khi ngành du lịch thế giới gặp khủng hoảng vì Covid-19, thị xã nhỏ bé Sapa vươn lên lọt top những điểm đến mới nổi lại Châu Á và điểm đến nổi bật của Sa Pa là khu du lịch (KDL) Sun World Fansipan Legend đón nhận hai giải thưởng tại World Travel Awards 2020: “Điểm du lịch văn hóa hấp dẫn hàng đầu thế giới 2020” và “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới 2020”.

Cảm giác chạm tay vào “nơi gặp gỡ của đất trời”, đứng trên mặt đất nhưng ngay dưới chân là những đám mây trắng bồng bềnh là trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại nóc nhà Đông Dương.

Không chỉ thu hút khách tham quan bằng phong cảnh hùng vĩ, Sa Pa còn gây ấn tượng bởi quần thể văn hóa tâm linh hùng vĩ trên đỉnh thiêng Fansipan, gồm 12 công trình nằm ở độ cao trên 3.000m so với mực nước biển.

Có thể nói, dù đến Sa Pa mùa nào, du khách cũng đều được đắm mình trong vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ và đậm bản sắc vùng cao. Nhưng có lẽ Sa Pa đặc biệt đẹp trong mùa hè với khí hậu dễ chịu, nắng ấm trong trẻo với bạt ngàn sắc hoa nở rộ khắp núi rừng, trong đó nổi bật là rừng hoa đỗ quyên trên khu vực đỉnh Fansipan, loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng hoa Tây Bắc”.

Ngay tại thời điểm này, Lễ hội Hoa hồng Fansipan 2024 với chủ đề “Triệu đóa hồng tình yêu” đang diễn ra tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, trong khuôn viên Sun World Fansipan Legend, với hơn 300.000 đóa hồng đang vào mùa khoe sắc đẹp nhất để đón du khách cho đến hết tháng 6. Kết hợp du lịch thiên nhiên với các nét đẹp văn hóa như chợ tình, đua ngựa, hoạt động trình diễn lễ cưới người Dao tại Bản Mây thuộc Sun World Fansipan Legend,... Sa Pa hứa hẹn thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và trải nghiệm trong dịp hè.