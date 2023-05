VNPT đồng hành cùng Techfest Vùng Đồng bằng Sông Hồng 2023

Với chủ đề “Thành Nam khơi nguồn sáng tạo - Đồng bằng sông Hồng kiến tạo tương lai”, sự kiện Techfest có quy mô lớn diễn ra từ 10-12/5/2023 tại Nam Định thu hút hàng ngàn lượt doanh nghiệp, tổ chức và người dân đăng ký tham dự. Khu trưng bày trực tiếp gần 100 gian hàng, trên 1000 công nghệ và sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Chính vì vậy, việc đảm bảo về hạ tầng số, mạng lưới Internet cho sự kiện cũng đặc biệt được chú trọng. Và VNPT với vai trò tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia trong nhiều năm qua, luôn đồng hành trong các sự kiện quan trọng đã tiếp tục được UBND tỉnh Nam Định và các Sở ngành tin tưởng lựa chọn đồng hành cùng Techfest vùng đồng bằng sông Hồng 2023 lần đầu tiên tổ chức tại Nam Định.

Để chuẩn bị cho sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp, VNPT đã nhanh chóng khảo sát, xây dựng phương án kỹ thuật và triển khai thực hiện như: củng cố hạ tầng viễn thông sẵn có, lắp đặt thêm trạm phát sóng, cung cấp toàn bộ hạ tầng về đường truyền Internet, mạng wifi cho khu vực tổ chức sự kiện, đảm bảo đường truyền tốc độ cao cho xe màu của đài truyền hình phát sóng trực tiếp các chương trình. Đặc biệt, VNPT cũng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép phát sóng thử nghiệm mạng VinaPhone 5G trong thời gian tổ chức sự kiện.

Đây cũng là nền tảng giúp cho hàng loạt công nghệ mới từ các doanh nghiệp tham dự sự kiện, triển khai trên môi trường Internet được giới thiệu, trình diễn thuận lợi hơn tới khách hàng. Cũng tại đây, khi tham quan gian hàng của VNPT, khách hàng có dịp được tham gia trải nghiệm mạng VinaPhone 5G tốc độ siêu cao gấp nhiều lần mạng 4G với các dịch vụ số, các ứng dụng trên thiết bị di động cá nhân và nhiều ứng dụng trong cuộc sống kết nối Internet khác dành cho Doanh nghiệp, Hộ Gia đình, Văn phòng.

Bên cạnh đó, với mong muốn góp phần quảng bá và giới thiệu các công nghệ mới “make in Viet Nam”, VNPT cũng đem đến Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng 2023 những thiết bị công nghệ mới nhất, được đội ngũ chuyên gia hàng đầu của VNPT Technology – là đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT, nơi nghiên cứu, phát triển, sản xuất hàng triệu thiết bị công nghệ đã và đang được các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tin dùng, đánh giá cao như: thiết bị Wifi Mesh, GPON ONT dành cho dịch vụ băng rộng cáp quang tốc độ cao, iGATE XSW240 dành cho dịch vụ Internet cáp quang tốc độ siêu cao, thiết bị thu sóng 5G và phát qua Wifi CPE, Trusted PC máy tính an toàn, các thiết bị trạm thu phát cỡ nhỏ Small Cell, AI Box Giám sát an ninh thông minh,…

Trong đó, thiết bị Fixed Wireless Access - Thiết bị chia sẻ kết nối dữ liệu mạng 5G dùng cho hộ gia đình, doanh nghiệp mà không cần phải kéo đường cáp quang đã mang đến nhiều ưu điểm nổi bật. Thiết bị nhỏ gọn có khe cắm simcard và thu phát sóng 5G, phát chia sẻ cho nhiều người dùng, cho phép nhiều thiết bị trong gia đình hay văn phòng có thể kết nối Internet dễ dàng, thuận tiện.

Có thể nói, với kinh nghiệm cùng năng lực về hạ tầng mạng lưới, nhân lực kỹ thuật cao và tự làm chủ công nghệ hiện đại, VNPT đã mang đến Techfest những trải nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, cung cấp nhiều giải pháp cho khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng thông tin liên lạc, kết nối Internet, hỗ trợ truyền thông báo chí được thông suốt, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu kỹ thuật của sự kiện, góp phần quảng bá thành công Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng 2023. Mặt khác, VNPT cũng từng bước tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu, hiện thực hoá khát vọng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực và theo đúng định hướng dịch chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang "Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số" (DSP).